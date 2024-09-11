Військові потреби, санкції, другий Саміт миру: підсумки зустрічі Зеленського з Блінкеном і Ламмі

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України

Під час зустрічі Зеленський наголосив, що для України є важливим сигнал стійкої та сильної підтримки України з боку провідних партнерів, а також відзначив особисту участь високопосадовців США та Великої Британії в четвертому саміті міжнародної Кримської платформи.

"Насамперед я хотів би дуже подякувати за велику підтримку нашої країни президентові Джозефу Байдену та Конгресу – за двопартійну підтримку. Також ми дуже вдячні Сполученому Королівству за вашу підтримку й лідерство у багатьох безпекових питаннях. Обидві ваші країни є лідерами з підтримки України із самого початку повномасштабної війни", – сказав Зеленський.

Він також поінформував Блінкена та Ламмі про ситуацію на передовій і першочергові потреби Сил оборони. Зокрема, наголосив, що для України важливо якнайшвидше отримати дозвіл на застосування далекобійної зброї, яку надали партнери.

Ще одним питанням, яке обговорили під час зустрічі, стала співпраці у сфері оборонно-промислового комплексу та її перспективи в межах підписаних двосторонніх безпекових угод з різними країнами. Зеленський зазначив, що в цій сфері має бути акцент на спільному виробництві на території України.

Президент також відзначив результативну оборонну співпрацю з Великою Британією, подякував за новий оборонний пакет, оголошений під час засідання у форматі "Рамштайн" минулого тижня, а також за ухвалений напередодні черговий санкційний пакет проти Ірану у зв’язку з постачанням балістичних ракет Росії.

Глава України відзначив участь США та Великої Британії в першому Саміті миру. Окремо під час зустрічі обговорили підготовку до другого Саміту, майбутні контакти між лідерами держав у межах сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку цього місяця, а також скоординували підходи до проведення спільних заходів на полях сесії Генасамблеї.