Влада Грузії вдвічі збільшила зарплату депутатам парламенту

Про це інформує NewsGeorgia.

Так, згідно з повідомленням, місячна зарплата рядового депутата зросла майже вдвічі — з 4 624 до 8 250 ларі (з 1,6 тис. доларів до 3 тис. доларів), що вчетверо перевищує середню зарплату в країні, яка становить приблизно 2 004,9 ларі (730,4 долара) станом на четвертий квартал 2024 року. Це також більше ніж у 20 разів перевищує розмір мінімальної пенсії у країні, яка становить 450 ларі (близько 160 доларів).

Зарплата спікера парламенту зросла з 6 260 до 10 тис. ларі (з 2,2 тис. доларів до 3,6 тис.доларів). Голови комітетів та фракцій отримуватимуть 9 тис. ларі (близько 3,3 тис. доларів).

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Річна зарплата прем'єр-міністра зросла з 41 тис. до 159,6 тис. (з 14,6 тис. до 56,8 тис. доларів), а міністри, які раніше отримували від 66 тис. до 81 тис. ларі (23,4 тис. доларів - 28,9 тис. доларів), тепер отримуватимуть 135 тис. ларі на рік (приблизно 48,3 тис. доларів).

Зарплати депутатів розраховуються за формулою: базовий оклад, помножений на коефіцієнт. Для рядового депутата він становить 7, для спікера - 8,5, а для президента і прем'єр-міністра - 10.

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе пояснив необхідність підвищення зарплат високопоставлених чиновників запобіганням корупції.