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Влада Німеччини зібрала понад 500 свідчень про воєнні злочини РФ проти України

18 лютого, 2024 неділя
10:47
Світ Німеччина уряд

Влада Німеччини зібрала вже понад 500 свідчень, які стосуються воєнних злочинів Росії проти України, та опитала понад 160 свідків

Про це повідомляє DW.

"Ми хочемо переконати жертв і очевидців травматичних подій поділитися з поліцією тим, що вони пережили", - заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман в інтерв'ю Bild am Sonntag.

Він також додав, що видача ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна Міжнародним кримінальним судом (МКС) означає для Німеччини необхідність продовжувати збирати докази. 

За словами Бушмана, будь-яке фото чи відео, наприклад, на смартфоні, може допомогти розслідуванню.

“Той, хто видаляє такі матеріали, лише допомагає російським воєнним злочинцям", - додав німецький посадовець.

Зазначається, що наступного тижня у Міністерстві юстиції Німеччини запланована конференція з питань міжнародного права, де серед іншого буде обговорюватися і зростання кількості ударів дронів РФ по цивільних об'єктах в Україні.

"Якщо російський дрон прицільно спрямований солдатом на житловий будинок, у якому перебувають цивільні особи, то це воєнний злочин", - наголосив Бушман.

Він також повідомив про наміри розширити співпрацю з Україною, Польщею та США, зазначивши, що новий уряд у Варшаві відіграє важливу роль у розслідуванні, адже Польща межує з Україною та прийняла мільйони українських біженців.

Крім того, Бушман сподівається, що Путін постане перед судом.

"Якщо хтось віддає розпорядження цілеспрямовано порушувати міжнародне право, він потенційно воєнний злочинець", - сказав міністр.

  • Президент України Володимир Зеленський 17 лютого виступив на Мюнхенській конференції, де заявив, що сприйняття міжнародною спільнотою президента РФ Володимира Путіна як рівного було б презирством до природи політичної влади.
Теги:
Кримінал
Україна
Росія
Німеччина
Війна з Росією
воєнні злочини Росії
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