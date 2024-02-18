Влада Німеччини зібрала понад 500 свідчень про воєнні злочини РФ проти України
Влада Німеччини зібрала вже понад 500 свідчень, які стосуються воєнних злочинів Росії проти України, та опитала понад 160 свідків
Про це повідомляє DW.
"Ми хочемо переконати жертв і очевидців травматичних подій поділитися з поліцією тим, що вони пережили", - заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман в інтерв'ю Bild am Sonntag.
Він також додав, що видача ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна Міжнародним кримінальним судом (МКС) означає для Німеччини необхідність продовжувати збирати докази.
За словами Бушмана, будь-яке фото чи відео, наприклад, на смартфоні, може допомогти розслідуванню.
“Той, хто видаляє такі матеріали, лише допомагає російським воєнним злочинцям", - додав німецький посадовець.
Зазначається, що наступного тижня у Міністерстві юстиції Німеччини запланована конференція з питань міжнародного права, де серед іншого буде обговорюватися і зростання кількості ударів дронів РФ по цивільних об'єктах в Україні.
"Якщо російський дрон прицільно спрямований солдатом на житловий будинок, у якому перебувають цивільні особи, то це воєнний злочин", - наголосив Бушман.
Він також повідомив про наміри розширити співпрацю з Україною, Польщею та США, зазначивши, що новий уряд у Варшаві відіграє важливу роль у розслідуванні, адже Польща межує з Україною та прийняла мільйони українських біженців.
Крім того, Бушман сподівається, що Путін постане перед судом.
"Якщо хтось віддає розпорядження цілеспрямовано порушувати міжнародне право, він потенційно воєнний злочинець", - сказав міністр.
- Президент України Володимир Зеленський 17 лютого виступив на Мюнхенській конференції, де заявив, що сприйняття міжнародною спільнотою президента РФ Володимира Путіна як рівного було б презирством до природи політичної влади.
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