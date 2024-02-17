"Абсурдно сприймати Путіна як легітимного голову РФ": Зеленський назвав два варіанти майбутнього для російського президента

Про це заявив Зеленський.

За його словами, міжнародна толерантність до відсутності верховенства права в Росії після 1991 року та політики Путіна "контрольованої бідності" призвела до того, що людське життя нічого не важить у Росії.

"До цього, роки самоізоляції Путіна та його повної безкарності привели до його повної деградації", - додав Зеленський.

Він акцентував на тому, що Путін зараз відкрито виправдовує Гітлера й вважає його невинним у Другій світовій війні.

"Путін вбиває всіх, кого хоче, - чи це лідер опозиції, чи будь-хто хто видається йому ціллю. Саме тому після вбивства Олексія Навального було б абсурдно сприймати Путіна як легітимного президента російської держави. Він головоріз, який отримує владу через корупцію та насильство. Прибуття на його так звану інавгурацію, потиск його руки, сприйняття його як рівного було б презирством до природи політичної влади", - наголосив президент.

Він також заявив, що ордер на арешт Путіна за викрадення та примусову депортацію дітей з України демонструє, де повинна завершитись кар’єра Путіна. На думку Зеленського, Путін має лише 2 варіанти попереду - "бути на лаві підсудних у Гаазі або бути убитим одним із його поплічників, які зараз вбивають для нього".

"Будь ласка, всі пам’ятайте, що диктатори на канікули не йдуть. Нам не потрібно боятися поразки Путіна. Путін є загрозою всіх вільних держав. Путін - це монстр, який вторгнувся до України й убив тисячі людей, викрав і депортував десятки тисяч дітей", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що якщо світ не подолає Путіна зараз, то зрештою не матиме значення, хто буде президентом Росії, тому що кожен наступний російський диктатор буде пам’ятати, яким чином триматися при владі, зокрема "шляхом анексування земель інших людей, вбиваючи опонентів та знищуючи світовий порядок".