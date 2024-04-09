"Росіяни брешуть": очільник МЗС Франції заявив, що діалог із РФ "не в інтересах" його країни

Про це він заявив у спільному інтерв’ю France24 та RFI.

За словами Сежурне, нині "не в наших (Франції, – ред.) інтересах дискутувати з російськими офіційними особами, оскільки комюніке, які публікуються, і повідомлення, які робляться, є брехнею".

Він припустив, що для відновлення діалогу з Москвою, "можливо, спочатку потрібно встановити довіру, і, можливо, перш за все, побачити розвиток подій на військовому фронті в Україні, щоб відносини могли бути відновлені".

"Поки що цього немає", – констатував голова французького МЗС.

Коментуючи останній офіційний контакт між російськими та французькими посадовцями на рівні Міноборони, Сежурне заявив, що "давня традиція співпраці з Росією у боротьбі з тероризмом" зараз перебуває у глухому куті.

"Насправді вона не продовжується, оскільки це була пропозиція, а російське комюніке російською мовою фактично пропонує нам не співпрацювати", – підсумував він.