"Росіяни брешуть": очільник МЗС Франції заявив, що діалог із РФ "не в інтересах" його країни
Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що для Парижа вже "не в його інтересах" вести дискусії з російськими представниками, бо Москва викривляє зміст такого діалогу
Про це він заявив у спільному інтерв’ю France24 та RFI.
За словами Сежурне, нині "не в наших (Франції, – ред.) інтересах дискутувати з російськими офіційними особами, оскільки комюніке, які публікуються, і повідомлення, які робляться, є брехнею".
Він припустив, що для відновлення діалогу з Москвою, "можливо, спочатку потрібно встановити довіру, і, можливо, перш за все, побачити розвиток подій на військовому фронті в Україні, щоб відносини могли бути відновлені".
"Поки що цього немає", – констатував голова французького МЗС.
Коментуючи останній офіційний контакт між російськими та французькими посадовцями на рівні Міноборони, Сежурне заявив, що "давня традиція співпраці з Росією у боротьбі з тероризмом" зараз перебуває у глухому куті.
"Насправді вона не продовжується, оскільки це була пропозиція, а російське комюніке російською мовою фактично пропонує нам не співпрацювати", – підсумував він.
- З квітня французький міністр оборони Себастьєн Лекорню провів телефонну розмову з Сергєєм Шойгу, що стало першою такою взаємодією з жовтня 2022 року. Розмова стосувалась передусім теракту, скоєного у Підмосков’ї 22 березня "Ісламською державою".
- Після розмови у міноборони РФ заявили, що під час розмови Лекорню і Шойгу "була відзначена готовність до діалогу щодо України". У відповідь представник уряду Франції назвав цю заяву неправдивою.
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