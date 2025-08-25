"Я не диктатор": Трамп каже, що для нього честь, коли його жартома називають президентом Європи
Лідер США Дональд Трамп заявив, що для нього честь чути, коли його жартома називають президентом Європи після саміту у Вашингтоні 18 серпня
Про це він сказав на брифінгу, передає СlashReport.
"Вони поважають вашого президента настільки, що жартома називають мене президентом Європи. Вони називають мене президентом Європи, що є для мене честю. Я люблю Європу і люблю цих людей, вони хороші люди, вони чудові лідери", – висловився Трамп.
Водночас він заявив, що йому не подобаються диктатори.
"Він диктатор... Багато хто каже, що, можливо, ми як диктатор. Мені не подобаються диктатори. Я не диктатор", – сказав глава Білого дому.
- 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині.
