Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ "Я не диктатор": Трамп каже, що для нього честь, коли його жартома називають президентом Європи

"Я не диктатор": Трамп каже, що для нього честь, коли його жартома називають президентом Європи

Дар'я Куркіна
25 серпня, 2025 понедiлок
20:30
Світ Трамп

Лідер США Дональд Трамп заявив, що для нього честь чути, коли його жартома називають президентом Європи після саміту у Вашингтоні 18 серпня

Зміст

Про це він сказав на брифінгу, передає СlashReport.

"Вони поважають вашого президента настільки, що жартома називають мене президентом Європи. Вони називають мене президентом Європи, що є для мене честю. Я люблю Європу і люблю цих людей, вони хороші люди, вони чудові лідери", – висловився Трамп.

Водночас він заявив, що йому не подобаються диктатори.

"Він диктатор... Багато хто каже, що, можливо, ми як диктатор. Мені не подобаються диктатори. Я не диктатор", – сказав глава Білого дому.

  • 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині. 
 
 



 

Теги:
Новини
ЄС
політика
Європа
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Путін та Сі Цзіньпін
Автор Ірена Моляр
23 серпня, 2025 субота
Пендзин: Путін у вересні поїде до Китаю просити грошей на війну - це і буде Рубікон
Центральний дитячий магазин на Луб'янській площі у Москві
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
У дитячому супермаркеті поруч зі штабквартирою ФСБ на Луб'янці у Москві стався вибух: серед постраждалих - офіцер спецслужб
Євреї-хасиди, Умань
Автор Анатолій Буряк
23 серпня, 2025 субота
ЦАХАЛ готується не випускати з Ізраїлю до Умані вірян-"ухилянтів", - ЗМІ
Київ
+17.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.65
  • EUR
    Купівля 48.05
    Продаж 48.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
25 серпня
20:15
Оновлено
Володимир Зеленський і Кіт Келлог
"Обговорили, як можемо вплинути на росіян, змусити їх до реальних переговорів": Зеленський провів зустріч із Келлогом
20:00
OPINION
Більшість свідомих українських громадян – громадяни-самоучки
19:57
Огляд
дитсадок
Дитсадки можуть брати оплату з батьків, які не вчасно забирають дітей: уряд розширив перелік платних послуг у закладах освіти
19:56
Інфографіка
Укрзалізниця, потяг, поїзд
Зловити квитки стало легше: Укрзалізниця заявила про зниження попиту
19:30
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп назвав війну РФ проти України "великим конфліктом особистостей", додавши, що США "більше не витрачають гроші" на Київ
19:29
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Певну партію ракет "Фламінго" вже, ймовірно, виготовлено, - Defense Express
19:13
Україна готується до евакуації 237 тис. людей. На Дніпровщині відкрили новий транзитний пункт
19:08
Валерій Залужний
Єрмак пропонував Залужному долучитися до політичної команди Зеленського, але він відмовився, - The Guardian
18:57
На Донеччині судитимуть військовослужбовця, який намагався продати зброї на понад 1,7 млн грн
18:54
Ексклюзив
Україна і Литва домовились про спільне виробництво зброї: які у цього перспективи та чим європейський союзник може нам допомогти
18:39
тюрма
В Україні на 15 років увʼязнили агента РФ, який коригував атаки на Одещину, вдаючи жінку
18:39
Оновлено
Володимир Зеленський і Ларс Клінґбайль
Німеччина щорічно надаватиме Україні 9 млрд євро, – міністр фінансів Клінгбайль під час візиту до Києва
18:09
Spotify
Україна вимагатиме від Apple Music, Spotify та YouTube Music заблокувати російські пісні
18:08
Ексклюзив
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
За два тижні у Трампа буде рішення щодо Росії, і це будуть не лише санкції, - американіст Довгополий
18:04
OPINION
Доказ політичної мудрості: Залужний відмовив Венсу
18:00
скеровано до суду
До ВАКС скерували обвинувальний акт щодо заволодіння 1,3 млрд грн Міноборони на закупівлі снарядів
17:55
Оновлено
Кубок України, оновлений трофей
Кубок України: результати усіх матчів 1/32 фіналу
17:55
військові США
У Вашингтоні нацгвардійці почали носити вогнепальну зброю за директивою глави Пентагону
17:47
Україна підтвердила участь у Євробаченні–2026
17:37
Ексклюзив
"Це дає надію суспільству, що військові дії будуть притухати", – експерт про законопроєкт, який може дозволити виїзд за кордон чоловікам до 24 років
17:35
у Києві презентували інсталяцію "Чорна хмара"
Ахтем Сеітаблаєв зачитав вірш Миколи Хвильового на тлі інсталяції "Чорна Хмара" для Burning Man
17:28
робота_документи_підрахунки
Проєкт нового Трудового кодексу вийшов на фінішну пряму: в уряді кажуть, що він наблизить Україну до ЄС
17:22
TikTok
TikTok посилить боротьбу з дезінформацією перед виборами в Молдові
17:16
зерно, пшениця, комбайн
Зросла кількість вагонів із зерном, що прямують до портів Великої Одеси
17:03
Ексклюзив
Зросте дальність ураження вглиб ворожого тилу: головред Мілітарного про продаж Україні американських ракет ERAM
16:53
війна з Росією
Від початку доби на фронті відбулося 76 боїв, з них 32 – на Покровському напрямку
16:33
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Зеленський: Відмова від подальшого захоплення українських територій – це не поступки
16:07
Starlink
Вето Навроцького позбавляє Україну фінансування доступу до Starlink, - віцепрем'єр Польщі Гавковський
16:02
OPINION
Державо, будь ласка, не кради й не бреши
15:58
Огляд
Україна Польща
"А якщо всі українці виїдуть, хто тоді працюватиме?": вето президента Польщі на виплати біженцям спричинило хвилю обговорень
15:50
"Немає нічого абсурднішого, ніж лекція про легітимність від того, хто 21 рік на посаді": Сибіга щодо заяви Лаврова про "нелегітимність" Зеленського
15:49
На фото: Вуді Аллен на 80-му Венеційському кінофестивалі
Вуді Аллен взяв участь у Московському тижні кіно. МЗС України назвало це ганьбою
15:31
дрон "Веспа-15"
Військові обміняли е-бали на 22 тис. дронів вартістю понад 1 млрд грн
15:27
Кіт Келлог
Келлог заявив, що дипломатична робота над гарантіями безпеки для України є дуже складною
15:01
Росія намагається зірвати підготовку до зими, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі України, — Зеленський
14:20
Ексклюзив
Євген Нищук
"Момент тяглості правильних традицій": Нищук про протести під театром Франка
14:09
Огляд
Найвідоміший американський маестро з українським корінням: 107 років тому народився Леонард Бернстайн
14:01
OPINION
Вийти з ідеального шторму
13:57
Оновлено
прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере
Премʼєр Норвегії запропонує парламенту виділити $8,5 млрд на допомогу Україні у 2026 році
13:35
На війні з Росією загинув італійський доброволець, який вважався зниклим безвісти
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV