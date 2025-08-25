"Я не диктатор": Трамп каже, що для нього честь, коли його жартома називають президентом Європи

Про це він сказав на брифінгу, передає СlashReport.

"Вони поважають вашого президента настільки, що жартома називають мене президентом Європи. Вони називають мене президентом Європи, що є для мене честю. Я люблю Європу і люблю цих людей, вони хороші люди, вони чудові лідери", – висловився Трамп.

Водночас він заявив, що йому не подобаються диктатори.

"Він диктатор... Багато хто каже, що, можливо, ми як диктатор. Мені не подобаються диктатори. Я не диктатор", – сказав глава Білого дому.

18 серпня п резидент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині.





