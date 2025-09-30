"Я його сином вважав": Лукашенко обурився через слова Зеленського про нього і Путіна

Його слова цитує Белта.

На зустрічі з очільниками урядів СНД Лукашенко наголосив на важливості зберігати й розвивати економічне співробітництво, "особливо в сучасних умовах".

"Триває переділ світу, конкурентна битва, боротьба. Хотілося б, щоб ми вистояли в цій боротьбі. А вистояти можемо тільки разом", – сказав він.

Самопроголошений білоруський президент також згадав про реакцію Зеленського на його на слова про "хорошу пропозицію" миру від диктатора РФ Володимира Путіна.

"Я людина вже... Як нещодавно сказав тут мій колега, якого вважав своїм сином, Володя Зеленський, "старі" ми тут з Путіним, десь там "шепчемо по кутах" на шкоду іншим. Повна нісенітниця", – сказав Лукашенко.