Японія надає рекордну допомогу Україні, підтримуючи в такий спосіб США та ЄС, - Жеваго

Про це підприємець та меценат Костянтин Жеваго заявив в етері Еспресо.

Нещодавно стало відомо, що Японія вийшла на перше місце за обсягом фінансової допомоги Україні. Меценат відповів, чому саме ця країна: "Тому що насправді Японія сьогодні тягне за собою весь цивілізований світ. Подивіться, у Сполучених Штатах неможливо прийняти фінансування для України через розбіжності, які є в конгресі та які обумовлені найголовніше - виборами, внутрішньополітичними проблемами у виборах президента США. У Європі ми маємо на два місяці завдяки Орбану, завдяки Фіцо, завдяки іншим радикалам, й фінансування затримується також. На сьогодні, хоча і маємо, це дуже добре, рішення Європейської комісії Європейського парламенту надати Україні 50 млрд євро допомоги на 4 роки, але треба пройти комітети, прийняти решту додаткових документів, які дозволять все ж таки нам отримати гроші, тому що сьогодні ми жодної копійки, жодного євро, хоч ми вже закінчуємо лютий, не отримали до українського бюджету".

Підприємець сказав, що у цей тяжкий момент на допомогу Україні прийшла Японія. Водночас вона підтримала таким чином США та ЄС, які мають технічні та політичні проблеми у цьому питанні: "Японія дуже відповідальна країна, японський уряд дуже відповідальний. Він приймає рішення всі заздалегідь і якщо вони щось підписують і якщо вони себе до чогось прив'язують, то 100% - це виконають".

Він наголосив, що японців цікавлять наші сировинні товари, їх перероблення, починаючи від сільськогосподарської, машинобудівної продукції та металургійного комплексу, зокрема так званої зеленої сталі, але для цього Україна повинна мати відповідний інвестиційний кредитний рейтинг, який ми отримаємо після закінчення війни та вступу в ЄС.

"Якщо подивитися рейтинги так званих довгострокових контрактів в індустрії, бізнесі, в будь-якій промисловості - всюди контракти з японськими компаніями високого рейтингу. Японія сама має майже найвищий кредитний рейтинг, вона весь час враховує і рахується з фінансовими установами, банками, які дають фінансування, як найзахищенішими та з самим високим кредитним рейтингом", - пояснює Жеваго.

За його словами, саме тому світ весь намагається мати якомога більше зв'язків з Японією. Це розвиває і японську торгівлю з будь-якими країнами світу, і добробут своєї країни.

"Чим більше контрактів, тим більше праці; чим більше праці, тим більше доходу; чим більше доходу - більше прибутку; чим більше прибутку, тим більше заможних людей і тим більше податків, які сплачують, як саме податок на додану вартість до японського бюджету", - підсумував меценат.

Що передувало

10 лютого посол Японії Мацуда Кунінорі взяв участь у церемонії передачі габіонів, призначених для захисту критичної інфраструктури України.

Раніше Японія передала Україні споруди для захисту критичної інфраструктури та виділила близько $50 млн на ремонт пошкодженого житла.

19 лютого міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава заявила, що Японія за допомогою приватного сектору надасть Україні довгострокову підтримку.

Того ж дня Японія прийняла українську делегацію на чолі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Під час зустрічі прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда оголосив про виділення Україні $12,1 млрд.

На початку 2024 року Японія вийшла на перше місце за обсягом фінансової допомоги Україні. За даними Міністерства фінансів, протягом першого кварталу сума допомоги може досягти приблизно 2,2 мільярда доларів.