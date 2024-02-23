Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Японія надає рекордну допомогу Україні, підтримуючи в такий спосіб США та ЄС, - Жеваго
Ексклюзив

Японія надає рекордну допомогу Україні, підтримуючи в такий спосіб США та ЄС, - Жеваго

23 лютого, 2024 п'ятниця
17:30
Світ Костянтин Жеваго

На тлі внутрішніх викликів у США та Європі, Японія виступає на передовій, надаючи Україні фінансову допомогу, яка є критично важливою для країни

Про це підприємець та меценат Костянтин Жеваго заявив в етері Еспресо.

Нещодавно стало відомо, що Японія вийшла на перше місце за обсягом фінансової допомоги Україні. Меценат відповів, чому саме ця країна: "Тому що насправді Японія сьогодні тягне за собою весь цивілізований світ. Подивіться, у Сполучених Штатах неможливо прийняти фінансування для України через розбіжності, які є в конгресі та які обумовлені найголовніше - виборами, внутрішньополітичними проблемами у виборах президента США. У Європі ми маємо на два місяці завдяки Орбану, завдяки Фіцо, завдяки іншим радикалам, й фінансування затримується також. На сьогодні, хоча і маємо, це дуже добре, рішення Європейської комісії Європейського парламенту надати Україні 50 млрд євро допомоги на 4 роки, але треба пройти комітети, прийняти решту додаткових документів, які дозволять все ж таки нам отримати гроші, тому що сьогодні ми жодної копійки, жодного євро, хоч ми вже закінчуємо лютий, не отримали до українського бюджету".

Підприємець сказав, що у цей тяжкий момент на допомогу Україні прийшла Японія. Водночас вона підтримала таким чином США та ЄС, які мають технічні та політичні проблеми у цьому питанні: "Японія дуже відповідальна країна, японський уряд дуже відповідальний. Він приймає рішення всі заздалегідь і якщо вони щось підписують і якщо вони себе до чогось прив'язують, то 100% - це виконають".

Він наголосив, що японців цікавлять наші сировинні товари, їх перероблення, починаючи від сільськогосподарської, машинобудівної продукції та металургійного комплексу, зокрема так званої зеленої сталі, але для цього Україна повинна мати відповідний інвестиційний кредитний рейтинг, який ми отримаємо після закінчення війни та вступу в ЄС.

"Якщо подивитися рейтинги так званих довгострокових контрактів в індустрії, бізнесі, в будь-якій промисловості - всюди контракти з японськими компаніями високого рейтингу. Японія сама має майже найвищий кредитний рейтинг, вона весь час враховує і рахується з фінансовими установами, банками, які дають фінансування, як найзахищенішими та з самим високим кредитним рейтингом", - пояснює Жеваго.

За його словами, саме тому світ весь намагається мати якомога більше зв'язків з Японією. Це розвиває і японську торгівлю з будь-якими країнами світу, і добробут своєї країни.

"Чим більше контрактів, тим більше праці; чим більше праці, тим більше доходу; чим більше доходу - більше прибутку; чим більше прибутку, тим більше заможних людей і тим більше податків, які сплачують, як саме податок на додану вартість до японського бюджету", - підсумував меценат.

Що передувало

10 лютого посол Японії Мацуда Кунінорі взяв участь у церемонії передачі габіонів, призначених для захисту критичної інфраструктури України. 

Раніше Японія передала Україні споруди для захисту критичної інфраструктури та виділила близько $50 млн на ремонт пошкодженого житла.

19 лютого міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава заявила, що Японія за допомогою приватного сектору надасть Україні довгострокову підтримку.

Того ж дня Японія прийняла українську делегацію на чолі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Під час зустрічі прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда оголосив про виділення Україні $12,1 млрд.

На початку 2024 року Японія вийшла на перше місце за обсягом фінансової допомоги Україні. За даними Міністерства фінансів, протягом першого кварталу сума допомоги може досягти приблизно 2,2 мільярда доларів.

*Костянтин Жеваго є родичем кінцевого бенефіціарного власника телеканалу "Еспресо"

Теги:
Японія
Війна з Росією
Костянтин Жеваго
допомога Україні
Економіка
Читайте також:
Том Круз
22 лютого, 2024 четвер
Том Круз розійшовся з росіянкою Хайровою через кілька днів після знайомства з її дітьми
Сергій Лавров
23 лютого, 2024 п'ятниця
"Зеленський перетворив українців на "витратний матеріал": російські фейки за 22 лютого
Ван Ї
22 лютого, 2024 четвер
"Історія розсудить, хто мав рацію": голова МЗС Китаю закликав Україну та РФ розпочати мирні переговори
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.21
    Купівля 38.21
    Продаж 38.74
  • EUR
    Купівля 41.3
    Продаж 42.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
23 лютого
18:40
Ексклюзив
FPV-дрон KH-S7
Потрібен новий тип БПЛА із захистом від РЕБ: командир спецпідрозділу ударних дронів "Білий орел" про мілітарі-розвиток
18:29
Росія продовжує продукувати фейки
"Пенсіонерів готують до оборони Харкова": роспропаганда запустила новий фейк
18:19
Канада
У переліку 10 осіб і 153 організації: Канада оголосила додаткові санкції проти РФ
18:12
Новини компаній
"Насолити заради перемоги": мережа супермаркетів NOVUS перетворює сіль на дрони
18:09
Пресреліз
Телеканал "Еспресо: Біла Церква" став доступним в Т2
18:09
зерно пшениці
В одному з районів Донеччини окупанти за ніч знищили майже 500 тонн зерна
18:06
На фото: Юлія Лущинська
Співачка Лущинська зізналася, що думала про самогубство через хейт за пісню "Танцюю гопака"
18:05
OPINION
Wojciech Przybylski (Войцех Пшибильський), головред visegradinsight.eu. Фото Newssky
Українці, ваша боротьба — наша боротьба. Ми у взаємному боргу
18:05
OPINION
Віктор Каспрук
Врятувати Україну може Норвегія. Вона має для цього все
17:57
CAS: Спортивний арбітражний суд
CAS відхилив апеляцію Росії на повернення до МОК
17:54
Оновлено
санкції проти Росії
Представники влади, енергокомпанії, платіжна система "Мир": США опублікували список нових санкцій проти РФ за її агресію в Україні
17:50
Огляд
Українські школи в Польщі
Українська школа у Польщі: як знайти, особливості навчання та різниця в програмах
17:49
ФСБ
Катував цивільних струмом і голодом під час окупації Харківщини: працівнику ФСБ оголосили підозру
17:40
На фото: Потап у Маямі
Потап у Маямі похизувався фото з нареченим Меган Фокс, яка принизила українок
17:33
Представник ГУР Вадим Скібіцький
КНДР поставила Росії 1,5 млн боєприпасів виробництва 1970-1980-х років, - ГУР
17:27
Оновлено
Стадіон Динамо ім. Лобановського
"Кривбас" розгромив ЛНЗ у першому матчі після зимової паузи. Розклад 18-го туру УПЛ
17:20
НБУ випустив вертикальну банкноту. Це друга пам'ятна купюра з початку великої війни
17:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Як вижити у цій війні. Чому Захід так панькається з Росією
16:55
Оновлено
Влучання у Дніпрі
Росія обстріляла Україну "шахедами" та ракетами: у Дніпрі з-під завалів багатоповерхівки витягнули тіло чоловіка, на Одещині загинули три людини
16:52
Огляд
"Зона інтересу"
Вийти із "Зони інтересу": що подивитися на вихідних
16:48
СБУ затримала в Києві керівників підконтрольного ФСБ інтернет-провайдера з Донецька
16:48
Війна
"Війна в Україні – це гігантська фінансова піраміда": фейки іноземних ЗМІ за 23 лютого
16:44
На фото: Костянтин Костишин
Актор Костишин, який нині в ЗСУ, розповів про зйомки в російському серіалі "Повернення Мухтара"
16:40
Памела Салем
Зірка фільмів про Джеймса Бонда Памела Салем померла у віці 80 років
16:23
вовк
"Злякався вовків і виліз на дерево": порушник не дістався Молдови і здався прикордонникам
16:13
Threads
Meta почала тестувати в Threads дві нові функції
16:11
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:06
OPINION
Богдан Данилишин
Блокування кордону: імпортери шукають обхідні шляхи
16:05
Майкл Джексон
Ексохоронець Майкла Джексона Фіддес розповів, чому попмузикант наважився на пластичні операції
16:04
Борис Джонсон оголосив про відставку
Борис Джонсон заявив, що світ був безпечнішим за президентства Трампа
16:03
Польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагонуПольські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагону
Польські аграрії заявили про наміри заблокувати кордон із Німеччиною
15:42
Астрономи зафіксували найбільші спалахи на Сонці з 2017 року
15:35
Інтерв’ю
Валерій Пекар
Не потрібно відбудовувати Україну зразка 1970 року, треба побудувати Україну зразка 2030 року, - громадський діяч Пекар
15:33
Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО України
РФ має змогу використовувати проти України майже 300 бойових літаків, - ГУР
15:32
Верховна Рада
ВР у першому читанні схвалила законопроєкт про єдину роумінгову систему з ЄС
15:24
На фото: Олексій Залевський
"Не хотів би спекулювати на цій темі": у режисера Залевського діагностували некроз кісток
15:23
Оновлено
Придністров'я
У невизнаному Придністров'ї готуються просити Путіна приєднати регіон до РФ. Кишинів і Київ відреагували
15:12
Оновлено
Польсько-український конфлікт
У Польщі невідомі висипали український ріпак із зерновозів: посольство надіслало Варшаві ноту
15:06
Це не та ситуація, яку можна назвати критичною: військовослужбовець ЗСУ Тимочко про бої на сході України
15:05
Оновлено
Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен
Зеленський прибув до Львова та підписав з прем'єркою Данії Фредеріксен безпекову угоду
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV