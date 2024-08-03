Яскравий приклад втручання РФ у справи інших країн: Зеленський прокоментував присутність вагнерівців у Венесуелі

Про це він написав у соцмережі Х.

"Викликають занепокоєння повідомлення про присутність російських найманців "Вагнера" у Венесуелі разом з урядовими військами. Хоч би куди йшли ці головорізи, вони несуть смерть і дестабілізацію", - написав Зеленський.

Він назвав це яскравим прикладом "безсоромного втручання Росії у справи інших країн, а також її звичної стратегії сіяти хаос по всьому світу".

Володимир Зеленський також засудив застосування сили проти мирних протестувальників і закликав всіх поважати вибір народу, додавши, що "справжні лідери не ховаються від власного народу за спинами найманців".

Зазначимо, що раніше найманця із приватної військової компанії "Вагнер" помітили серед венесуельських поліцейських під час протестів проти президента Мадуро.

Що відомо про ситуацію у Венесуелі

Виборча комісія Венесуели 29 липня оголосила переможця дострокових президентських виборів. Ним став виконувач обов’язків президента, віцепрезидент за каденції Уґо Чавеса Ніколас Мадуро.

Після цього у кількох містах Венесуели спалахнули протести через недовіру до результатів президентських виборів у столиці Венесуели Каракасі.

Люди йшли головною дорогою, стукаючи каструлями і сковорідками. Сили безпеки використали сльозогінний газ для розгону протестувальників. Разом з тим венесуельська правозахисна організація PROVEA заявила, що озброєні групи, які підтримують Мадуро, стріляли в мирних демонстрантів на одному з проспектів.

Президенти США і Бразилії Джо Байден та Луїс Інасіо Лула да Сілва погодилися, що Венесуела повинна оприлюднити детальні дані голосування з президентських виборів.

Угорщина 31 липня ветувала спільну заяву країн Європейського Союзу щодо результатів виборів президента у Венесуелі. Своєю чергою високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що блок не буде визнавати результати виборів, поки не підрахують всі голоси. У МЗС Угорщини заперечують, що ветували спільну заяву.

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США визнали опозиційного кандидата на посаду президента Венесуели Гонсалеса переможцем виборів.