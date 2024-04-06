З Білгородської області дітей евакуювали у дитбудинки та інтернати, - росЗМІ

Про це пише російське видання "Важливі історії", посилаючись на слова батьків дітей.

Вони розповідають, що їм обіцяли, що дітей розмістять у гуртожитках або дитячому таборі, втім, коли вони вже були в дорозі, повідомили, що кінцевою точкою стане дитбудинок №2 села Розівка Ставропольського краю

"Живуть із сиротами на різних поверхах. Директор школи сказала, що дітей залишають до кінця травня. Донька плаче, каже: "Я не хочу жити як сирота, навіть тимчасово". Вивозили, щоб діти жили спокійніше, ніж у Білгороді, а моя сказала: "Я краще під обстрілами буду жити"", - розповідає мати однієї зі школярок.

Читайте також: Від початку повномасштабного вторгнення РФ без батьків лишилися понад 13 тисяч українських дітей

Частину дітей евакуювали з Грайворонського району до лісу під Тулою, там розташований дитячий табір "Берізка". Росіяни скаржаться на відсутність інтернету і постійного зв'язку. Іншу групу дітей мали завезти до освітнього центру, але вони потрапили до військово-патріотичного табору "Авангард".

У департаменті освіти Білгородської області вказали, що дітей "розподілили як могли" через брак місць.