З Білгородської області дітей евакуювали у дитбудинки та інтернати, - росЗМІ
Частину дітей з прифронтових населених пунктів Білгородської області евакуювали у дитбудинки та інтернати Дагестану і Ставропольського краю РФ
Про це пише російське видання "Важливі історії", посилаючись на слова батьків дітей.
Вони розповідають, що їм обіцяли, що дітей розмістять у гуртожитках або дитячому таборі, втім, коли вони вже були в дорозі, повідомили, що кінцевою точкою стане дитбудинок №2 села Розівка Ставропольського краю
"Живуть із сиротами на різних поверхах. Директор школи сказала, що дітей залишають до кінця травня. Донька плаче, каже: "Я не хочу жити як сирота, навіть тимчасово". Вивозили, щоб діти жили спокійніше, ніж у Білгороді, а моя сказала: "Я краще під обстрілами буду жити"", - розповідає мати однієї зі школярок.
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Частину дітей евакуювали з Грайворонського району до лісу під Тулою, там розташований дитячий табір "Берізка". Росіяни скаржаться на відсутність інтернету і постійного зв'язку. Іншу групу дітей мали завезти до освітнього центру, але вони потрапили до військово-патріотичного табору "Авангард".
У департаменті освіти Білгородської області вказали, що дітей "розподілили як могли" через брак місць.
- Майже щодня влада Білгорода повідомляє про "збиті повітряні цілі" над регіоном.
- У кінці березня Головному управлінню розвідки України стало відомо, що Росія зміцнює кордони в Білгородській, Курській та Брянській областях після рейду російських добровольців.
- 29 березня влада російського Білгорода провела засідання Оперативного штабу. Вирішили, що дітей у школах переведуть на дистанційне навчання через нібито обстріли.
- 31 березня стало відомо, що літаки ВМС РФ за 2 тижні "загубили" 14 авіабомб над Білгородщиною. А згодом, Білгород зайняв четверте місце в рейтингу великих міст Росії з найкомфортнішим середовищем для проживання.
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