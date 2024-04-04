У Росії прифронтовий Білгород визнали одним з найкомфортніших міст

Про це повідомляє The Moscow Times, з посиланням на мінбуд РФ.

Білгород набрав 250 балів. Стільки ж у Тюмені. Ці міста трохи відстали від трійки лідерів: Митищ, Хімок (Московська область) та Ярославля, у яких 251 бал.

Загалом у рейтингу 1117 міст, які розбиті на групи з урахуванням розміру та кліматичних умов. Сприятливими для проживання визнано 759. При розрахунку аналізувалися 36 показників. Максимально населений пункт міг набрати 360 балів.