У Росії прифронтовий Білгород визнали одним з найкомфортніших міст
Білгород зайняв четверте місце в рейтингу великих міст Росії з найкомфортнішим середовищем для проживання
Про це повідомляє The Moscow Times, з посиланням на мінбуд РФ.
Білгород набрав 250 балів. Стільки ж у Тюмені. Ці міста трохи відстали від трійки лідерів: Митищ, Хімок (Московська область) та Ярославля, у яких 251 бал.
Загалом у рейтингу 1117 міст, які розбиті на групи з урахуванням розміру та кліматичних умов. Сприятливими для проживання визнано 759. При розрахунку аналізувалися 36 показників. Максимально населений пункт міг набрати 360 балів.
- Майже щодня влада Білгорода повідомляє про "збиті" "повітряні цілі" над регіоном.
- У кінці березня Головному управлінню розвідки України стало відомо, що Росія зміцнює кордони в Білгородській, Курській та Брянській областях після рейду російських добровольців.
- 31 березня стало відомо, що літаки ВМС РФ за 2 тижні "загубили" 14 авіабомб над Білгородщиною.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.08 Купівля 39.08Продаж 39.57
- EUR Купівля 42.13Продаж 42.86
- Актуальне
- Важливе