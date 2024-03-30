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Після рейдів російських добровольців РФ зміцнює кордони у трьох областях, - ГУР

30 березня, 2024 субота
19:59
Світ російський добровольчий корпус РДК

Головному управлінню розвідки України стало відомо, що Росія зміцнює кордони в Білгородській, Курській та Брянській областях після рейду російських добровольців

Про це інформує ГУР. 

"Заходи зі зміцнення ділянок російського кордону в Білгородській, Курській, Брянській областях держава-агресор активізувала після рейдів "Сибірського батальйону", Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії", - йдеться у повідомленні. 

Вказано, що почалось тренування особового складу угруповань "Курськ", "Брянськ", "Білгород". Окупантів навчають виявляти та боротися з ДРГ, вести штурмові дії в умовах міської забудови, охороняти та обороняти об’єкти критичної інфраструктури.

Як зазначають в ГУР, тренування російських новобранців частково відбуваються в тимчасово окупованих українських містах, зокрема в Маріуполі. Крім того, інженерні підрозділи росіян збільшують мінно-вибухові загородження у прикордонних областях.

"Також противник зміцнює, вдосконалює та маскує укріплення на Курщині, Білгородщині та Брянщині, намагається збільшити там кількість засобів боротьби з дронами, РЕБ та ППО. Зокрема, до Курської області планують перемістити підрозділи 5-ї зенітно-ракетної бригади ворога, яка нині перебуває на окупованій території Луганської області", - розповідають розвідники. 

Водночас місцеве населення відчуває невдоволення тим, що влада рекомендує їм "терпіти та поринути у скорботу за вбитими під час теракту у Підмосков'ї росіянами". 

Що відомо про рейди російських добровольців

Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ.

Російські добровольці у середу, 13 березня, продовжили рейд на територію Росії: вони закликали жителів Курщини та Білгородщини евакуюватися. Пізніше доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що на Курщині бойові зіткнення відбуваються вже за межами селища Тьоткіне.

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що рейд бійців легіону "Свобода Росії" є викликом для Путіна та його оточення. На його думку, якщо хоч один батальйон РФ перейде на бік росіян, які воюють проти Путіна, може піти ланцюгова реакція по всій армії. 

13 березня російський диктатор Володимир Путін відреагував на атаки нібито України на територію Російської Федерації. Серед цілей, на думку диктатора, "якщо не зірвати, то завадити" виборам у РФ. Інша ціль, як вважає Путін – "отримати якийсь козир у можливому переговорному процесі: ну, ми вам повернемо це, а ви нам поверніть це".

14 березня доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що армія РФ перекинула резерви у Білгородську та Курську області та активно намагається витіснити підрозділи російських добровольців. Легіон "Свобода Росії" попередив місцевих про початок активних атак.

Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон вчергове закликали до термінової евакуації жителів Білгородської та Курської області.

Російський добровольчий корпус спростував фейкову інформацію про нібито знищення угрупування. Також РДК взяв у полон понад два десятки російських військових.

16 березня губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що найближчими днями у Білгороді та області будуть зачинені торговельні центри, освітні заклади та дитячі садочки.

Теги:
Росія
Маріуполь
Війна з Росією
окуповані території
ГУР
Білгород
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