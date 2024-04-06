Від початку повномасштабного вторгнення РФ без батьків лишилися понад 13 тисяч українських дітей

Про це вона розповіла в етері національного телемарафону.

"Від початку повномасштабного вторгнення статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, набули більш як 13 тисяч дітей. Це діти, які у різний спосіб залишилися сиротами або, наприклад, їх батьки в полоні чи російській тюрмі", - сказала Жолнович.

Вона додала, що щонайменше 4 тисячі дітей в Україні щороку залишаються без батьківського піклування.

За словами міністерки, зазвичай такі діти до визначення органом опіки їхнього юридичного статусу потрапляють до сиротинців чи притулків. Проте замість перебування у спеціальних закладах можлива альтернатива – проживання у родичів (бабусь, дідусів, тіток тощо).

Жолнович зазначає, що раніше держава на період визначення цього статусу, що може займати до пів року часу, не надавала рідним виплати на утримання дітей. Тепер це зміниться.

"Нещодавно уряд ухвалив рішення про надання допомоги дітям, які тимчасово позбавлені батьківського піклування", - підкреслила міністерка соцполітики.