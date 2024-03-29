"За терактом у Москві стоять ЦРУ та СБУ": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 29 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 29 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 29 березня іноземні ЗМІ запустили три фейки.
Дезінформація: Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці у мережі X написав: "Для будь-кого, хто вивчав проксі-війну США в Україні, було очевидно, що за терактом у Москві стоять ЦРУ і СБУ. Я сумніваюся, що лідери ЄС були до цього причетні".
Дезінформація: "Він (Зеленський - ред.) ледве може захистити те, що у нього є, і тому він звертається до інших форм дій, таких як ця терористична атака або використання великої кількості безпілотників проти цивільних цілей у Росії", – заявив ексрадник міністра оборони США Дуглас Макгрегор.
Дезінформація: Колишній офіцер американської розвідки Скотт Ріттер заявив: "У 2014 році "Азов" окупував Маріуполь, ґвалтував жінок, вбивав дітей, знущався з росіян. Вони робили це протягом восьми років, а потім дозволили перетворити цю історію на пропагандистський фільм "20 днів у Маріуполі", який здобув премію "Оскар".
- 23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту у "Крокус Сіті холі". За словами російського диктатора, Україна нібито "готувала вікно" аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї.
- Водночас у Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ "Крокус" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення у нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім.
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