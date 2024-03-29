"За терактом у Москві стоять ЦРУ та СБУ": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 29 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 29 березня іноземні ЗМІ запустили три фейки.

Дезінформація: Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці у мережі X написав: "Для будь-кого, хто вивчав проксі-війну США в Україні, було очевидно, що за терактом у Москві стоять ЦРУ і СБУ. Я сумніваюся, що лідери ЄС були до цього причетні".

Дезінформація: "Він (Зеленський - ред.) ледве може захистити те, що у нього є, і тому він звертається до інших форм дій, таких як ця терористична атака або використання великої кількості безпілотників проти цивільних цілей у Росії", – заявив ексрадник міністра оборони США Дуглас Макгрегор.

Дезінформація: Колишній офіцер американської розвідки Скотт Ріттер заявив: "У 2014 році "Азов" окупував Маріуполь, ґвалтував жінок, вбивав дітей, знущався з росіян. Вони робили це протягом восьми років, а потім дозволили перетворити цю історію на пропагандистський фільм "20 днів у Маріуполі", який здобув премію "Оскар".