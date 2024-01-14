Захарова радить американцям краще охороняти "нафтові об'єкти у Техасі"

Про це вона написала у телеграм.

"Раджу американським енергетичним компаніям посилити охорону нафтових об'єктів у Техасі та інших регіонах США", - заявила Захарова.

За її словами, після аналогічної загрози від Байдена на початку 2022 року на адресу Росії через пів року було підірвано газопровід "Північний Потік".

Допомога Україні від США: що відомо

16 листопада 2023 року сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 19 січня 2024 року без фінансування підтримки України та Ізраїлю.

У грудні сенат США провалив процедурне голосування за початок роботи над законодавством про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню на суму близько $106 мільярдів.

6 січня Bloomberg з посиланням на обізнане джерело повідомив, що спікер палати представників США Майк Джонсон розглядає можливість прямих переговорів з президентом Джо Байденом щодо допомоги України та прикордонної політики, оскільки переговори про двопартійний компроміс у сенаті затягуються.

8 січня стало відомо, що в США готують угоду щодо кордону та імміграції, яка дозволить розблокувати допомогу Україні.

Уже згодом Байден звернувся до республіканців і поставив їм ультиматум, якщо вони не виділять нову фінансову допомогу Україні. "Що ж, якщо мої колеги-республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться дуже багато за що платити", - заявив президент США.