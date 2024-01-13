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"Їм доведеться дуже багато за що платити", - Байден поставив ультиматум республіканцям через допомогу Україні

13 січня, 2024 субота
22:42
Війна з Росією Джо Байден

Президент США Джо Байден звернувся до республіканців і поставив їм ультиматум, якщо вони не виділять нову фінансову допомогу Україні

Про це повідомляє сайт Білого дому

Джо Байден зробив звернення до республіканців під час спілкування з журналістами.

"Що ж, якщо мої колеги-республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться дуже багато за що платити", - йдеться у заяві президента США.

Допомога Україні від США: що відомо

16 листопада 2023 року сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 19 січня 2024 року без фінансування підтримки України та Ізраїлю.

У грудні сенат США провалив процедурне голосування за початок роботи над законодавством про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню на суму близько $106 мільярдів.

6 січня Bloomberg з посиланням на обізнане джерело повідомив, що спікер палати представників США Майк Джонсон розглядає можливість прямих переговорів з президентом Джо Байденом щодо допомоги України та прикордонної політики, оскільки переговори про двопартійний компроміс у сенаті затягуються.

8 січня стало відомо, що в США готують угоду щодо кордону та імміграції, яка дозволить розблокувати допомогу Україні.

Світ
Україна
Джо Байден
республіканці
США
допомога США Україні
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