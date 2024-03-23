Західні спецслужби підтверджують відповідальність Ісламської держави до терактів у Москві, - ЗМІ

Про це повідомляють CBS News

Американський чиновник сказав CBS News, що у США є розвіддані, які підтверджують відповідальність Ісламської держави (ІД), і що у них немає підстав сумніватися в цих заявах.

Американський чиновник також підтвердив, що США надали Росії розвідувальні дані про потенційну атаку відповідно до вимоги розвідувального співтовариства "Обов’язок попереджати".

Російське видання РБК також підтверджує, що ІД взяла на себе відповідальність за теракт у підмосковному «Крокус Сіті Холлі», де загинули десятки людей і понад 100 постраждали.

Про це пишуть Reuters, France 24, The New York Times та Al Arabiya з посиланням на повідомлення терористичної організації в Telegram.