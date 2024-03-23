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Західні спецслужби підтверджують відповідальність Ісламської держави до терактів у Москві, - ЗМІ

23 березня, 2024 субота
01:24
Світ ІДІЛ

У США є розвіддані, які підтверджують відповідальність Ісламської держави, і що у них немає підстав сумніватися в цих заявах

Про це повідомляють CBS News

Американський чиновник сказав CBS News, що у США є розвіддані, які підтверджують відповідальність Ісламської держави (ІД), і що у них немає підстав сумніватися в цих заявах.

Американський чиновник також підтвердив, що США надали Росії розвідувальні дані про потенційну атаку відповідно до вимоги розвідувального співтовариства "Обов’язок попереджати".

Російське видання РБК також підтверджує, що ІД взяла на себе відповідальність за теракт у підмосковному «Крокус Сіті Холлі», де загинули десятки людей і понад 100 постраждали.

Про це пишуть Reuters, France 24, The New York Times та Al Arabiya з посиланням на повідомлення терористичної організації в Telegram.

  • У п'ятницю, 22 березня, у Підмосков'ї під час концерту в "Крокус Сіті холі" невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про загиблих та поранених.
  • У ГУР, МЗС та Офісі президента переконані, що стрілянина в ТРЦ "Крокус" – це свідома провокація режиму Путіна.
  • 7 березня американські дипломати попередили про загрозу терактів у столиці РФ Москві. Там закликали американців уникати великих скупчень людей протягом 48 годин. Згодом схожі заяви зробили представники ще низки держав Заходу.
  • Білий дім заявив, що не має жодних ознак того, що Україна причетна до теракту у Москві.

Теги:
Росія
теракт
ІДІЛ
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