"Закінчимо обговорення червоних ліній": прем'єрка Данії закликала союзників України зняти заборону бити по території РФ

Про це вона сказала в інтервʼю Bloomberg.

"Під час цієї війни було помилкою публічне обговорення "червоних ліній", це просто дало росіянам занадто хорошу карту в їхні руки", - заявила Фредеріксен.

Вона підкреслила, що "найважливішу червону лінію" перетнули росіяни у лютому 2022 року, коли розпочали повномасштабне вторгнення. Фредеріксен підкреслила, що ніколи не дозволить нікому з Москви вирішувати, що треба робити в НАТО, Європі чи Україні.

Прем'єрка також зазначила, що не вважає, що зняття заборони на удари по території РФ зробить союзників учасниками війни й призведе до ескалації на фронті.

"Постійно точаться дискусії про те, чи можна це зробити. Було б дуже добре припинити затримки, які були. І я думаю, що обмеження на застосування зброї слід зняти", - наголосила Фредеріксен.