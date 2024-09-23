"Закінчимо обговорення червоних ліній": прем'єрка Данії закликала союзників України зняти заборону бити по території РФ
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен звернулася до союзників України із закликом припинити обговорювати так звані червоні лінії та дозволити використовувати передане озброєння для ударів вглиб Росії
Про це вона сказала в інтервʼю Bloomberg.
"Під час цієї війни було помилкою публічне обговорення "червоних ліній", це просто дало росіянам занадто хорошу карту в їхні руки", - заявила Фредеріксен.
Вона підкреслила, що "найважливішу червону лінію" перетнули росіяни у лютому 2022 року, коли розпочали повномасштабне вторгнення. Фредеріксен підкреслила, що ніколи не дозволить нікому з Москви вирішувати, що треба робити в НАТО, Європі чи Україні.
Прем'єрка також зазначила, що не вважає, що зняття заборони на удари по території РФ зробить союзників учасниками війни й призведе до ескалації на фронті.
"Постійно точаться дискусії про те, чи можна це зробити. Було б дуже добре припинити затримки, які були. І я думаю, що обмеження на застосування зброї слід зняти", - наголосила Фредеріксен.
- 19 серпня міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що Україна має право використовувати данську зброю по території Росії.
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