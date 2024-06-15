"Замороження конфлікту - це рецепт для подальших агресивних війн": заява Урсули фон дер Ляєн

Про це вона заявила під час виступу на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

"Найбільше бажання (українців - ред.) бути незалежними та вільними у мирі. Вони хочуть, щоби ракети перестали бити по їхніх містах. Вони хочуть жить вільно від страху. Вони хочуть, щоби їхні діти були у безпеці, не турбуючись постійно про наступну повітряну тривогу", - наголосила президентка Єврокомісії.

Вона закликала міжнародну спільноту задуматись про те, чи правильно, що більша країна може напасти на сусідню і забрати шматок території.

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"Відповідь, звісно, ні. І це прописано в статуті ООН. І ось чому життєво необхідно, щоби ми утвердили цей статут і щоби ми знову заприсягнулися міцно дотримуватися принципів статуту ООН. Замороження конфлікту сьогодні, в той час, коли іноземні війська окуповують територію України, не є відповіддю. Насправді це рецепт для подальших агресивних війн", - наголосила фон дер Ляєн.

За її словами, союзникам та партнерам України необхідно підтримати "цілісний, справедливий та тривалий мир", такий, який сприятиме відновленню українському суверенітету та територіальної цілісності. Вона наголосила, що на кону стоїть непорушність усіх кордонів та суверенітет усіх держав.