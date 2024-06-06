Запросив в Україну та на Саміт миру: Зеленський провів першу телефонну розмову з президенткою Перу

Про це він повідомив у Telegram.

Зазначається, що президент подякував Діні Болуарте за конкретні кроки на підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності.

"Перу голосувала за ключові резолюції ООН та припинення статусу Росії як постійного спостерігача при ОАД", - написав Зеленський.

Він також закликав колегу узяти участь у Саміті миру у Швейцарії - "це підсилить представництво Латинської Америки". Крім цього, Зеленський запропонував Діні Болуарте відвідати Україну.

Що відомо про Саміт миру у Швейцарії

Мирна конференція питань миру в України запланована на 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. Саміт у Бюргенштоку Швейцарія вважає таким, що покликаний розпочати мирний процес.

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.

Того ж дня президент України Зеленський заявив, що Саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.

26 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, свою участь підтвердили вже понад 80 країн.

На Саміті миру планують виробити спільну переговорну позицію України, яку передадуть вищому керівництву Росії, про це заявив речник президента України Сергій Никифоров.