Запросив в Україну та на Саміт миру: Зеленський провів першу телефонну розмову з президенткою Перу
Президент Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з президенткою Перу Діною Болуарте. Лідер України запросив колегу на Саміт миру та відвідати нашу державу
Про це він повідомив у Telegram.
Зазначається, що президент подякував Діні Болуарте за конкретні кроки на підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності.
"Перу голосувала за ключові резолюції ООН та припинення статусу Росії як постійного спостерігача при ОАД", - написав Зеленський.
Він також закликав колегу узяти участь у Саміті миру у Швейцарії - "це підсилить представництво Латинської Америки". Крім цього, Зеленський запропонував Діні Болуарте відвідати Україну.
Що відомо про Саміт миру у Швейцарії
Мирна конференція питань миру в України запланована на 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. Саміт у Бюргенштоку Швейцарія вважає таким, що покликаний розпочати мирний процес.
18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.
2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.
Того ж дня президент України Зеленський заявив, що Саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.
26 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, свою участь підтвердили вже понад 80 країн.
На Саміті миру планують виробити спільну переговорну позицію України, яку передадуть вищому керівництву Росії, про це заявив речник президента України Сергій Никифоров.
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