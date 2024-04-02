Засновник Лукойлу Алекперов вперше став найбагатшою людиною Росії
Засновник Лукойлу Вагіт Алекперов вперше виявився найбагатшим серед бізнесменів Росії, піднявшись за рік на п'ять позицій
Про це пише РБК.
За останній рік статки Вагіта Алекперова збільшилися на $8,1 млрд — з $20,5 млрд до $28,6 млрд. Він піднявся впродовж року на п'ять позицій.
На другому місці опинився голова Новатеку Леонід Міхельсон та його родина ($27,4 млрд), на третьому — голова ради директорів НЛМК Володимир Лісін ($26,6 млрд).
Торішній лідер, засновник компаній "Єврохім" та СУЕК Андрій Мельниченко, тепер лише сьомий: за рік він втратив $4,1 млрд, і його статки тепер становить лише $21,1 млрд.
- 13 березня стало відомо про смерть віцепрезидента російської компанії Лукойл Віталія Робертуса. Він імовірно вчинив самогубство, ставши четвертим топменеджером компанії, який пішов з життя.
- Також НПЗ у Росії зазнають ударів безпілотників. Зокрема НПЗ "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" (НОРСІ) у Нижегородській області був атакований у ніч на 12 березня, після чого з ладу вийшла первинна установка перероблення нафти АВТ-6, яка складає близько половини потужності підприємства.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.05 Купівля 39.05Продаж 39.57
- EUR Купівля 42.08Продаж 42.88
- Актуальне
- Важливе