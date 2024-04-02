Засновник Лукойлу Алекперов вперше став найбагатшою людиною Росії

Про це пише РБК.

За останній рік статки Вагіта Алекперова збільшилися на $8,1 млрд — з $20,5 млрд до $28,6 млрд. Він піднявся впродовж року на п'ять позицій.

На другому місці опинився голова Новатеку Леонід Міхельсон та його родина ($27,4 млрд), на третьому — голова ради директорів НЛМК Володимир Лісін ($26,6 млрд).

Торішній лідер, засновник компаній "Єврохім" та СУЕК Андрій Мельниченко, тепер лише сьомий: за рік він втратив $4,1 млрд, і його статки тепер становить лише $21,1 млрд.