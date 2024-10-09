Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Заяви Фіцо щодо України розходяться з його ж діями, - політолог Дулеба
Ексклюзив

Заяви Фіцо щодо України розходяться з його ж діями, - політолог Дулеба

Віталій Бесараб
9 жовтня, 2024 середа
16:32
Світ Роберт Фіцо, Денис Шмигаль

Директор Словацької асоціації зовнішньої політики Олександр Дулеба пояснив, що попри дивні заяви Роберта Фіцо, Словаччина продовжує надавати військову підтримку Україні й голосує за рішення про європейську інтеграцію України

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Річ у тому, що заяви Фіцо і його дії щодо України дуже відрізняються. Особливо, коли це стосується військової допомоги Україні. До прикладу, можна взяти артилерійські боєприпаси калібру 155-мм. Минулого року в США для України було виготовлено понад 400 тис. таких снарядів. В Словаччині за минулий рік було виготовлено 150 тис. снарядів 155-мм калібру. І виготовлені ці боєприпаси були для України. Якщо ЄС надасть Україні обіцяний 1 млн снарядів цього року, то 200 тис. з них має бути виготовлена в Словаччині. Це при тому, що Фіцо виграв вибори, наголошуючи на тому, що Словаччина не надасть Україні жодного боєприпасу. От Вам і Фіцо", - пояснив Дулеба.

За словами політолога, на відміну від Угорщини, Словаччина підтримує всі рішення про європейську інтеграцію України.

"Я розумію термін, який використав премʼєр-міністр України щодо відносин зі Словаччиною. Він назвав ці відносини “новим прагматизмом”. Новий, бо незрозуміло, що каже Фіцо, а прагматично, бо Словаччина продовжує надавати Україні боєприпаси. Хочу нагадати, що Угорщина від повномасштабного вторгнення не надала Україні жодної військової допомоги. Тому порівнювати Орбана та Фіцо немає сенсу. До того ж Угорщина продовжує блокувати процес європейської інтеграції України. Зокрема, всі ключові рішення, які потрібно прийняти, щоб Україна рухалась до ЄС. Фіцо повністю підтримує так рішення", - додав він.

  • У понеділок, 7 жовтня, в Ужгороді прем’єр-міністри України та Словаччини, Денис Шмигаль та Роберт Фіцо, провели другі міжурядові консультації. Очільник словацького уряду заявив, що його країна "холодно ставиться" до членства України в НАТО
  • 8 жовтня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прокоментував заклики Євродепутатів дозволити Україні бити далекобійною зброю по РФ: він вважає, що ракетний удар по Брюсселю дав би їм "зрозуміти про що йдеться"
Теги:
Україна
ЄС
Словаччина
Війна з Росією
НАТО
допомога Україні
зброя для України
Роберт Фіцо
Читайте також:
Воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає знищений росіянами Часів Яр на Донеччині
Автор Оксана Ліховід
8 жовтня, 2024 вiвторок
Незрозуміло, чому ми залишаємо окупантам промислові об'єкти в робочому стані, - військовий експерт Снєгирьов
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
8 жовтня, 2024 вiвторок
На тлі повільного надходження F-16 Франція робить цікавий і важливий крок. Колонка Сергія Згурця
Джамала
Автор Дар'я Тарасова
8 жовтня, 2024 вiвторок
Джамала озвучила, кого вважає гарною кандидатурою для Євробачення-2025 від України
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 45.05
    Продаж 45.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
9 жовтня
17:12
Евакуація мирного населення
На Сумщині оголосили про примусову евакуацію 497 дітей
17:00
Ексклюзив
окупанти рф орки
Найближчим часом росіяни розпочнуть наступальні дії на Курахове "у лоб", - військовий експерт Коваленко
16:58
Україна конфіскувала іноземне судно, яке незаконно заходило у порти Криму
16:55
гроші
Цього року держава компенсувала підприємцям 224 млн грн за працевлаштування ВПО
16:53
В Україні підпалювачку авто військових засудили до 6 років ув'язнення
16:48
Сергій Ребров, збірна України, Євро-2024
"Можливість виправити невтішний початок": Ребров зробив заяву перед надважливими матчами Ліги націй
16:38
Саміт ЄС, Емманюель Макрон
Заради іміджу Франції: Макрон засмучений, що події "Емілі в Парижі" перенесли до Риму
16:23
ЗСУ
Міноборони розробило вимоги до тентів для ЗСУ та запросило виробників подавати заявки на постачання
16:20
Ексклюзив
ЗСУ зміцнюють оборонні рубежі на Дніпропетровщині, - Інформаційний спротив
16:17
Оновлено
журналіст
Українська правда заявила про тиск із боку Офісу президента, Потураєв прокоментував
16:12
Партнерський матеріал
Що робити, якщо МСЕК вимагає гроші від пацієнта за встановлення групи інвалідності: пояснення адвоката
16:07
Огляд
Марк Рютте
Заяву про відставку привіз до короля на велосипеді: що відомо про нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте
16:07
OPINION
Влада обирає кешбек, а не рівні правила гри на ринку
16:07
Сергій Гнезділов
ДБР затримало військовослужбовця Гнезділова, який публічно оголосив про СЗЧ
16:05
Оновлено
новини Львівщини
Окупанти вдарили по району житлової забудови Харкова
15:47
Оновлено
Україна та Хорватія підписали угоду про співпрацю в оборонній промисловості та розмінуванні
15:44
У Білорусі росте соціальна напруга
У МКС заявили, що можуть притягнути Білорусь до відповідальності за участь у депортації українських дітей
15:35
"Ситуація змінюється буквально за години": в ОТУ "Луганськ" розповіли про бої в Торецьку
15:34
У Києві покажуть роботи переможців World Press Photo 2023
15:33
Кирило Буданов
Буданов брав участь в операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу, - ГУР
15:24
OPINION
"Богородиця" зі Золотоноші. Хто така Ганна Фесун і як вона скотилась до шахрайства?
15:13
Роберт Фіцо
"Одержимі дияволом": Фіцо назвав журналістів "кровожерливими виродками" та припустив посилення контролю ЗМІ
14:44
У Литві встановили "зуби дракона" на мосту до Калінінградської області РФ
Литва встановила "зуби дракона" на мосту до Калінінградської області РФ
14:32
Honda
Honda відкликає близько 1,7 млн автівок через проблеми із системою кермування
14:26
Телемарафон "Єдині новини" продовжуватиме роботу, поки триває війна, - Точицький
14:25
поліцейський
На Київщині поліцейський застрелив чоловіка, який кинувся на нього з сокирою
14:20
Кліп знімали в Києві: пісня Майлі Сайрус і Марка Ронсона зібрала 1 млрд прослуховувань на Spotify
14:11
IRIS-T SLM
Німеччина передала Україні системи ППО Iris-T SLM і Iris-T SLS
14:05
Білорусь кордон стіна
На кордоні з Білоруссю мігранти напали з камінням на польських прикордонників
14:04
грузія
Суд Грузії залишив у силі закон про "іноагентів" на час розгляду позовів щодо його конституційності
14:00
OPINION
Захист російськомовності вбиває
13:47
Нобелівська премія з хімії 2024 року
Нобелівську премію з хімії вручили за два відкриття у сфері білкових досліджень
13:40
путін в Монголії
Міжнародний кримінальний суд вивчає, чому Монголія не арештувала Путіна під час його візиту
13:35
Девід Леммі
Глава британського МЗС Леммі відвідає Китай, - Reuters
13:33
Окупанти влучили дроном у цивільне авто на Харківщині: поранено трьох людей
13:12
дрон, БПЛА
Росіяни вбили літнього велосипедиста в Херсоні, скинувши на нього вибухівку
12:47
Рада підтримала законопроєкт про угоду зі слідством у корупційних справах
12:42
Ексклюзив
Європарламент
Попри спротив Угорщини Україна отримає 35 млрд євро від ЄС до кінця року, - кореспондентка Еспресо з Європарламенту
12:34
Підпал авто військових
Цьогоріч в Україні зафіксували 266 підпалів військових авто: Лубінець пропонує посилити відповідальність
12:25
На фото: Крістофер Нолан з дружиною Еммою Томас
Режисер "Оппенгеймера" Крістофер Нолан працює над новим фільмом, в якому може зіграти Метт Деймон
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV