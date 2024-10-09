Заяви Фіцо щодо України розходяться з його ж діями, - політолог Дулеба

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Річ у тому, що заяви Фіцо і його дії щодо України дуже відрізняються. Особливо, коли це стосується військової допомоги Україні. До прикладу, можна взяти артилерійські боєприпаси калібру 155-мм. Минулого року в США для України було виготовлено понад 400 тис. таких снарядів. В Словаччині за минулий рік було виготовлено 150 тис. снарядів 155-мм калібру. І виготовлені ці боєприпаси були для України. Якщо ЄС надасть Україні обіцяний 1 млн снарядів цього року, то 200 тис. з них має бути виготовлена в Словаччині. Це при тому, що Фіцо виграв вибори, наголошуючи на тому, що Словаччина не надасть Україні жодного боєприпасу. От Вам і Фіцо", - пояснив Дулеба.

За словами політолога, на відміну від Угорщини, Словаччина підтримує всі рішення про європейську інтеграцію України.

"Я розумію термін, який використав премʼєр-міністр України щодо відносин зі Словаччиною. Він назвав ці відносини “новим прагматизмом”. Новий, бо незрозуміло, що каже Фіцо, а прагматично, бо Словаччина продовжує надавати Україні боєприпаси. Хочу нагадати, що Угорщина від повномасштабного вторгнення не надала Україні жодної військової допомоги. Тому порівнювати Орбана та Фіцо немає сенсу. До того ж Угорщина продовжує блокувати процес європейської інтеграції України. Зокрема, всі ключові рішення, які потрібно прийняти, щоб Україна рухалась до ЄС. Фіцо повністю підтримує так рішення", - додав він.