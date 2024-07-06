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Головна Світ Збирали спортсменів, скуповували зброю й форму силовиків: спецслужба Киргизстану каже, що зірвала підготовку держперевороту на День незалежності

Збирали спортсменів, скуповували зброю й форму силовиків: спецслужба Киргизстану каже, що зірвала підготовку держперевороту на День незалежності

6 липня, 2024 субота
20:25
Світ Один із затриманих за підготовку до державного перевороту в Киргизстані

31 серпня 2024 року, коли в Киргизстані щороку відзначається День незалежності, група осіб за підтримки деяких політиків, кримінальних авторитетів і релігійних діячів збиралася здійснити державний переворот

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З такою заявою у себе на сайті та в близькому до чинної влади агентстві AKI Press виступив Державний комітет національної безпеки Киргизстану.

Слідчі дії у цій справі тривають вже другий день. Учора, 5 липня, було проведено затримання кількох підозрюваних. Сьогодні, 6 липня, відбулися обшуки за місцем зберігання ними зброї та боєприпасів.

Мова про п'ятьох затриманих осіб. Їхні імена не називаються, лише ініціали.

Не зрозуміло наразі й те, про яких саме опозиційних політиків йдеться. ДКНБ каже лише, що вони є "деструктивно налаштованими".

"Вказані особи 31 серпня ц.р. поблизу міста Бішкек планували організувати проведення спортивних ігор з метою концентрації великої кількості молоді з усіх регіонів країни, у тому числі наперед підготовлених, деструктивно налаштованих сил. Також на вказаний спортивний захід планувалося запросити окремих лідерів опозиції як провокаторів для заклику натовпу до пішого висування до міста Бішкек. Потім, заздалегідь підготовлені особи з числа деструктивно налаштованих спортсменів і злочинних елементів, скориставшись ситуацією, повели б людей у ​​місто Бішкек, організувавши на шляху прямування масові заворушення, що супроводжуються насильством, погромами, підпалами, знищенням майна, застосуванням вогнепальної зброї, вибухових речовин для опору представникам влади з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні та насильницького захоплення влади", - йдеться у пресрелізі спецслужби на AKI Press.

Ще одна група з цього ж середовища, як зазначається, ​​мала захопити спортивно-стрілецький полігон "з метою заволодіння вогнепальною зброєю".  

Затримані, стверджують у ДКНБ, проводили зустрічі з регіональними кримінальниками-"смотрящими" для мобілізації симпатиків з-поміж молоді, готували вогнепальну зброю та боєприпаси, а також необхідні компоненти для виготовлення в кустарних умовах саморобних вибухових пристроїв та отруйних речовин (сльозогінний газ).

Під час обшуку вилучено:

50 автоматів,

20 пістолетів,

255 238 патронів,

200 комплектів форми співробітників правоохоронних органів,

150 міліцейських та 100 військових головних уборів,

38 комплектів бронежилетів,

2 дрони, рації, а також саморобні вибухові речовини, екстремістська література та інші предмети.

  • У березні 2024 року в Киргизстані схопили "авторитетів" з Азербайджану, які готували замах на керівництво країни.
  • Влада Киргизстану найчастіше за інші країни Центральної Азії змінюється в ході революцій та переворотів.
Теги:
Киргизстан
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