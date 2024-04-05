Зелені в Австрії звинуватили ультраправу Партію свободи у сприянні російському шпигунству
У п'ятницю, 5 квітня, австрійська керівна партія Зелених звинуватила ультраправу Партію свободи у співпраці з російським шпигунством
Про це повідомляє Reuters.
Ця заява була проголошена на тлі скандалу, пов'язаного з колишнім керівником збанкрутілої німецької платіжної системи Wirecard Яном Марсалеком, який переховується від слідства.
Його звинувачують в організації російського шпигунства в Австрії та управлінні подвійними агентами в австрійській національній розвідувальній службі.
Керівна партія Австрії звинуватила лідера Партії свободи та колишнього міністра внутрішніх справ Герберта Кікла в збоях в роботі служби безпеки.
"Ми маємо потенційну можливість проникнення російських агентів у наші спецслужби. Це дуже, дуже серйозно, і Партія свободи, і ... Кікл безпосередньо пов'язані з цим", - заявила парламентський лідер "зелених" Сігрід Маурер.
Водночас її партія звинуватила Партію свободи в тому, що вона виступає "продовженням руки Росії" в Австрії.
Сам Кікл заперечив свою проросійськість, заявивши, що його партія відстоює австрійський нейтралітет. Також партія відкинула всі звинувачення, пов'язані з Марсалеком.
Довідково: Партія свободи дотримується проросійської позиції, виступаючи проти санкцій ЄС, накладених на Москву через її вторгнення в Україну.
- У п'ятницю, 29 березня, у Відні за підозрою у шпигунстві на користь РФ був заарештований колишній співробітник служби захисту конституції Егісто Отт.
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1 квітня кримінальний суд у Відні взяв під варту ексспівробітника федерального відомства з охорони конституції Егісто Отта, якого підозрюють у шпигунстві на користь РФ. Канцлер Австрії Карл Нехаммер скликав Раду нацбезпеки.
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