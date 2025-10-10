Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ Зеленський підсумував міжнародну роботу за 9 місяців та визначив пріоритети до кінця року

Марія Науменко
10 жовтня, 2025 п'ятниця
19:15
Світ Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з підсумками міжнародної роботи за дев’ять місяців та визначив пріоритети на наступні три місяці

Зміст

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

За словами Зеленського, головні пріоритети — аудит виконання міжнародних домовленостей, зокрема щодо поставок оборонної допомоги та підтримки енергетичного сектору України, посилення діалогу зі США, а також європейський напрям, а саме європейські інвестиції в українське оборонне виробництво, розвиток спільних виробництв на території партнерів і реалізація таких програм, як PURL та SAFE.

Російські заморожені активи

Також під час наради мова йшла про можливості використання заморожених російських активів для повноцінної підтримки оборони та відновлення інфраструктури після ударів.

"Наближаємось до рішення щодо активів, і я дякую всім, хто допомагає. Це абсолютно справедливо, щоб Росія платила за війну, яку розпочала, затягує та веде відверто терористично", - підкреслив президент.

Міжнародна допомога Україні

Крім того, Зеленський додав, що наразі готується візит української делегації до США, до складу якої увійдуть прем'єр-міністр України, керівник Офісу Президента, уповноважений з питань санкційної політики, а також представники Міністерства оборони та РНБО. 

"Ми запропонували Америці кілька сильних угод в галузі оборони, які можуть зміцнити обидві наші країни, і маємо зробити більш змістовним наш діалог з Америкою щодо цих угод", - наголосив Зеленський.

Президент подякував усім партнерам, які вже приєдналися до програми PURL, що дозволяє закуповувати критично важливі озброєння, такі як ракети для систем Patriot та HIMARS. 

Енергетична стійкість

На нараді також детально обговорили потреби енергетичного сектору та питання відновлення після російських ударів. Було визначено перелік пріоритетних держав, які можуть надати оперативну та цілеспрямовану допомогу.

"Вже є вагомі домовленості з Норвегією, з Нідерландами – я говорив з премʼєр-міністрами цих країн. Треба все повністю реалізувати на рівні команд. Також розраховуємо на підтримку деяких інших партнерів, і я доручив контактувати з ними безпосередньо та доповісти щодо підсумків розмов. Фактично ми знаємо, які кроки забезпечать для України достатню підтримку стійкості", - додав Зеленський.

Євроінтеграція

Щодо переговорів про членство України в ЄС, президент заявив, що вже цього року країна буде готова до відкриття всіх кластерів. Він наголосив, що Україна виконує свої зобов'язання і очікує повноцінної роботи з європейського боку.

Посилення санкційного тиску на РФ

Також Зеленський доручив активізувати санкційну політику, спрямовану на зменшення нафтових доходів Росії та блокування каналів постачання критичних компонентів для виробництва дронів і ракет.

"Жоден дрон, жодна ракета не могли б бути вироблені Росією самостійно без імпорту критичних компонентів і спеціального обладнання з інших країн. Розуміємо, які напрями тиску можуть спрацювати найбільш ефективно. Готуємо відповідні перемовини та контакти", - підсумував президент.

  • 8 жовтня президент Володимир Зеленський провів розмову з головою Служби безпеки України Василем Малюком та обговорив асиметричні відповіді на російську війну.

 

 

