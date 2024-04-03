"Зеленський поводиться, як більшовик": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 3 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 3 квітня іноземні ЗМІ запустили три маніпуляції.

Маніпуляція: "Президент Зеленський поводиться як більшовик. Скільки ще християн він покличе на смерть?", – американська блогерка Кендес Овенс написала в X.

Маніпуляція: Американський підприємець Девід Сакс на своїй сторінці в X написав: "Зброю для України намагаються "застрахувати від Трампа", тобто постачання продовжуватиметься, навіть якщо наступний президент захоче його припинити. Мета – нова вічна війна".

Маніпуляція: "Ізраїль був первісною "Україною". Це маріонетка США. Він існує так, як існує, тому що США дозволяють йому існувати і отримують від цього вигоду, навіть ціною власних інтересів Ізраїлю, так само як і України", – заявив американський аналітик Браян Берлетік.