"Зеленський поводиться, як більшовик": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 3 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 3 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 3 квітня іноземні ЗМІ запустили три маніпуляції.
Маніпуляція: "Президент Зеленський поводиться як більшовик. Скільки ще християн він покличе на смерть?", – американська блогерка Кендес Овенс написала в X.
Маніпуляція: Американський підприємець Девід Сакс на своїй сторінці в X написав: "Зброю для України намагаються "застрахувати від Трампа", тобто постачання продовжуватиметься, навіть якщо наступний президент захоче його припинити. Мета – нова вічна війна".
Маніпуляція: "Ізраїль був первісною "Україною". Це маріонетка США. Він існує так, як існує, тому що США дозволяють йому існувати і отримують від цього вигоду, навіть ціною власних інтересів Ізраїлю, так само як і України", – заявив американський аналітик Браян Берлетік.
- Раніше іноземні ЗМІ поширювали закид, що Зеленський не є легітимним президентом.
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