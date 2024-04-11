Журналіст Bild заявив, що в України нібито закінчуються ракети до систем ППО Iris-T і Patriot
Журналіст Bild Юліан Рьопке заявив, що Україна нібито вичерпала запаси ракет до систем протиповітряної оборони Iris-T і Patriot, необхідних для відбиття атак РФ
Про це він написав у соцмережі X.
"В Україні закінчилися ракети Patriot та Iris-T. Також вичерпано або знищено більшість інших запасів засобів протиповітряної оборони", - заявив іноземний журналіст.
При цьому він зазначив, що на складах західних країн нібито є сотні необхідних для України систем і тисячі ракет.
Пізніше Рьопке уточнив, що поінформоване джерело 2 тижні тому назвало йому кількість ракет до систем Patriot.
"Для уточнення, я б не сказав, що Україна має нуль ракет Patriot... Розкривати, звичайно, не буду. Але ця кількість була настільки малою, що зараз вона, мабуть, близька до нуля", - написав він.
- У ніч на 11 квітня росіяни здійснили масовану повітряну атаку території України.
- Усього було випущено 82 засоби повітряного нападу. Українські сили ППО знищили 18 ракет та 39 ударних безпілотників.
- Також відомо, що РФ зруйнувала Трипільську ТЕС на Київщині.
- Окрім того, російська армія завдала щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі Харкова та області, через що без світла залишилося 240 тис. абонентів. Водночас уранці метро вдалося запустити. Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки РФ на Харків повністю зруйновано трансформаторну підстанцію і пошкоджено ТЕЦ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.97 Купівля 38.97Продаж 39.44
- EUR Купівля 41.98Продаж 42.75
- Актуальне
- Важливе