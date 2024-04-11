Журналіст Bild заявив, що в України нібито закінчуються ракети до систем ППО Iris-T і Patriot

Про це він написав у соцмережі X.

"В Україні закінчилися ракети Patriot та Iris-T. Також вичерпано або знищено більшість інших запасів засобів протиповітряної оборони", - заявив іноземний журналіст.

При цьому він зазначив, що на складах західних країн нібито є сотні необхідних для України систем і тисячі ракет.

Пізніше Рьопке уточнив, що поінформоване джерело 2 тижні тому назвало йому кількість ракет до систем Patriot.

"Для уточнення, я б не сказав, що Україна має нуль ракет Patriot... Розкривати, звичайно, не буду. Але ця кількість була настільки малою, що зараз вона, мабуть, близька до нуля", - написав він.