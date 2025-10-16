Зіткнення двох концепцій : Чаленко про нову телефонну розмову Трампа з Путіним
Телефонна розмова між Трампом і Путіним може стати ареною зіткнення двох стратегічних підходів, однак без ухвалення конкретних рішень
Про це в ефірі Еспресо сказав голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.
"Відбудеться зіткнення двох концепцій: Трамп, очевидно, вирішуватиме все шляхом "мир через силу", і, відповідно, він не стільки погрожуватиме Путіну, скільки доводитиме до його відома подальші можливі кроки, зокрема, посилення санкцій і потенційні удари по критичних для РФ об'єктах у разі прийняття відповідного рішення щодо Tomahawk. Також він демонструватиме, що Путін не зможе досягнути того, чого так прагнув", - припустив Чаленко.
За словами голови Центру аналізу та стратегій, такий підхід має продемонструвати Путіну необхідність форсованого виходу з ситуації. Втім, схоже, Путін обирає інший шлях - уникає конкретики щодо України й намагається перевести розмову на глобальні теми: стратегічне озброєння та сфери впливу у світі.
"Ймовірно, Путін також намагатиметься сподобатися Трампу, показати потенціал для взаємин. Уже зараз можна спрогнозувати, як кожен з учасників цієї розмови позиціюватимемо себе. Я думаю, що під час цього телефонного дзвінка жодного рішення ухвалено не буде - це буде обмін думками", - резюмував Чаленко.
- Дипломат Володимир Хандогій зазначив, що ініціатива нової розмови між Трампом і Путіним свідчить про спробу президента США вплинути на перебіг війни дипломатичними методами.
