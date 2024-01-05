"Змусили піти до КНДР з простягнутою рукою": міністр оборони Британії назвав купівлю РФ ракет у Пхеньяна приниженням Путіна
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що світ змусив російського диктатора Володимира Путіна зазнати приниження та "з простягнутою рукою" піти за зброєю до КНДР
Про це він написав у соціальній мережі Х.
"Світ відвернувся від Росії, змусивши Путіна погодитися на приниження і піти з простягнутою рукою до Північної Кореї, щоб продовжити своє незаконне вторгнення", – зазначає Шаппс.
Британський міністр оборони наголосив, Росія, звернувшись до КНДР, порушила численні резолюції Ради Безпеки ООН, а також "поставила під загрозу безпеку іншого регіону світу".
"Це має припинитися зараз. Разом із нашими партнерами ми зробимо так, щоб Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку Росії", - запевнив Грант Шаппс.
- 4 січня у Білому домі заявили про те, що Північна Корея передала Росії партію балістичних ракет і пускових установок до них, які вже були застосовані для ударів по Україні.
- Водночас у Повітряних силах України станом на 5 січня не можуть підтвердити використання РФ ракет від КНДР.
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