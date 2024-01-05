"Змусили піти до КНДР з простягнутою рукою": міністр оборони Британії назвав купівлю РФ ракет у Пхеньяна приниженням Путіна

Про це він написав у соціальній мережі Х.

"Світ відвернувся від Росії, змусивши Путіна погодитися на приниження і піти з простягнутою рукою до Північної Кореї, щоб продовжити своє незаконне вторгнення", – зазначає Шаппс.

Британський міністр оборони наголосив, Росія, звернувшись до КНДР, порушила численні резолюції Ради Безпеки ООН, а також "поставила під загрозу безпеку іншого регіону світу".

"Це має припинитися зараз. Разом із нашими партнерами ми зробимо так, щоб Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку Росії", - запевнив Грант Шаппс.