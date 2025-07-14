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Значна частина країн БРІКС не збирається протиставляти себе Заходу в безпековому сенсі, - політолог Божко

Марина Клюєва
14 липня, 2025 понедiлок
15:45
Світ саміт БРІКС

Організація БРІКС є глибоко неоднорідною і має протиріччя всередині

Зміст

Таку думку висловив голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко у проєкті "Світ і ми" з Євгеном Магдою.

"Це не занепад БРІКС (відсутність на саміті БРІКС у Ріо Путіна та Сі Цзіньпіна, - ред.) Це радше історія про те, що ця організація є глибоко неоднорідною і протиріччя всередині організації хоча не загрожують її існуванню, організація зробила дійсно дуже велику ставку на, скажімо так, спільні прибутки. Але саме Росія і Китай - це ті держави, які завжди хотіли до цих спільних прибутків додати якомога більше спільних ризиків і посилювати конфронтацію членів БРІКС із Заходом. Ця ідея конфронтації членів БРІКС із Заходом не подобається багатьом країнам БРІКС, які все одно від цього залишаються зацікавленими в економічній взаємодії з Китаєм. Але, скажімо так, при цьому Індія залишається безпеково зорієнтованою на Сполучені Штати. Бразилія залишається дуже торговельно пов'язаною з США. Єгипет має статус US Major Non-NATO Ally. Туреччина взагалі є членом НАТО і другою армією НАТО в світі після американської за чисельністю", - сказав він. 

Ярослав Божко зауважив, що Саудівська Аравія досить сильно орієнтується на Сполучені Штати Америки й особливо в умовах приходу Трампа до влади, на якого саудити робили особливу ставку. 

"Тому ось ця неоднорідність буде все більше заважати БРІКС формувати якусь єдину політичну адженду, якої би дотримувалися усі члени. Тому що значна більшість членів БРІКС, вони саме наполягають на тому, що вони не хочуть вносити ось цю політичну складову у свою конкуренцію із західними країнами. Економічно так, мовляв, ми готові конкурувати із Заходом, користуватись для цього і китайськими, і індійськими, і різними іншими ресурсами, але брати на себе якісь політичні ризики, протиставляючи себе в безпековому сенсі Заходу значна частина країн БРІКС просто не готова, не збирається і не планує взагалі", - додав голова центру політичних студій "Доктрина".

Довідка. БРІКС - міжнародна організація найбільших за площею і населенням країн, що розвиваються, утворена у 2006 році. БРІКС позиціює себе альтернативою таким інституціям, як Світовий банк і Міжнародний валютний фонд, де, як вважають члени союзу, домінують західні країни.

  • 6 липня президент США Дональд Трамп заявив, що країни, які долучаються до "антиамериканської політики" БРІКС, будуть обкладені додатковим митом у розмірі 10%.
Теги:
Новини
Росія
Китай
політика
Туреччина
Єгипет
Бразилія
Саудівська Аравія
НАТО
США
Економіка
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