Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Зустрічі Зеленського з Навроцьким поставлять правильні акценти у відносинах між країнами, - ексдепутат Сейму Чех
Ексклюзив

Зустрічі Зеленського з Навроцьким поставлять правильні акценти у відносинах між країнами, - ексдепутат Сейму Чех

Євген Козярін
20 серпня, 2025 середа
21:10
Світ Мирослав Чех

Президента Польщі Кароля Навроцького треба оцінювати за тим, що він робить, що він говорить, вже перебуваючи на своїй посаді

Зміст

Про це сказав польський політик і громадський діяч Мирослав Чех в інтерв'ю програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

"Президента треба оцінювати за тим, що він робить, що він говорить, вже перебуваючи на своїй посаді. Тобто тут червоною лінією підкреслюємо це, що він говорив як кандидат в президенти, голова Інституту національної пам'яті чи обраний президент, будемо оцінювати його за тим, що він робить", - заявив він.

Чех вважає, що перші його заяви не є недружніми до України.

"Це радує, він брав участь у розмові європейських лідерів з Дональдом Трампом, що є теж знаковим, і підтримував Україну і тримав одну лінію з іншими європейськими лідерами, згідно з цією заявою, яку підписав від імені Польщі прем'єр-міністр Дональд Туск", - сказав політик.

Водночас він додав, що заяви президента Польщі насторожують і мають насторожувати. 

"І я думаю, що Кароль Навроцький і його співробітники будуть три рази думати перед зустріччю з президентом Зеленським, як вона відбудеться. Будемо сподіватися, що незабаром, як і офіційний візит президента Навроцького до Києва. Вони розкладуть правильно акценти в українсько-польських відносинах чи польсько-українських відносинах", - зазначив Чех.

На думку політика, ці моменти будуть згладжені. 

"Я хочу сказати так: коли приходить якась особа з таким бекграундом, як Кароль Навроцький на якусь посаду, і бекграундом негативним щодо України, то, парадоксально, перебуваючи вже на своїй посаді, він може зробити дуже багато позитивних речей. Будемо сподіватися, що саме цей шлях обере президент Польщі", - підсумував він.

  • 6 серпня Кароль Навроцький склав присягу президента Польщі. Посол України в Польщі Василь Боднар, який був присутнім на інавгурації Навроцького, сказав, що Київ сподівається на конструктивний діалог із новим президентом Польщі.
  • Навроцький відвідає США з офіційним візитом на початку вересня. Темами розмови з Дональдом Трампом будуть безпека й відносини з Україною.
