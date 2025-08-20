Зустрічі Зеленського з Навроцьким поставлять правильні акценти у відносинах між країнами, - ексдепутат Сейму Чех

Про це сказав польський політик і громадський діяч Мирослав Чех в інтерв'ю програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

"Президента треба оцінювати за тим, що він робить, що він говорить, вже перебуваючи на своїй посаді. Тобто тут червоною лінією підкреслюємо це, що він говорив як кандидат в президенти, голова Інституту національної пам'яті чи обраний президент, будемо оцінювати його за тим, що він робить", - заявив він.

Чех вважає, що перші його заяви не є недружніми до України.

"Це радує, він брав участь у розмові європейських лідерів з Дональдом Трампом, що є теж знаковим, і підтримував Україну і тримав одну лінію з іншими європейськими лідерами, згідно з цією заявою, яку підписав від імені Польщі прем'єр-міністр Дональд Туск", - сказав політик.

Водночас він додав, що заяви президента Польщі насторожують і мають насторожувати.

"І я думаю, що Кароль Навроцький і його співробітники будуть три рази думати перед зустріччю з президентом Зеленським, як вона відбудеться. Будемо сподіватися, що незабаром, як і офіційний візит президента Навроцького до Києва. Вони розкладуть правильно акценти в українсько-польських відносинах чи польсько-українських відносинах", - зазначив Чех.

На думку політика, ці моменти будуть згладжені.

"Я хочу сказати так: коли приходить якась особа з таким бекграундом, як Кароль Навроцький на якусь посаду, і бекграундом негативним щодо України, то, парадоксально, перебуваючи вже на своїй посаді, він може зробити дуже багато позитивних речей. Будемо сподіватися, що саме цей шлях обере президент Польщі", - підсумував він.