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Звинувачення є безпідставними: в МЗС України відреагували на рішення Нігеру розірвати дипломатичні відносини

Юлія Лаврук
8 серпня, 2024 четвер
12:55
Світ МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на рішення Нігеру розірвати дипломатичні відносини, зазначивши, що звинувачення на адресу України є безпідставними

Зміст

Про це йдеться на сайті МЗС.

У Міністерстві звинувачення на адресу України назвали такими, що "не витримують жодної критики, є безпідставними та не відповідають дійсності".

Також Україна відкинула будь-які звинувачення на свою адресу у нібито "підтримці нею міжнародного тероризму, порушенні Статуту ООН та міжнародного права". 

"Виходимо з того, що подібне рішення є жестом "солідарності" з тими, хто обрав шлях на зближення з державою-терористом, Російською Федерацією, яка вже понад два роки веде неспровоковану повномасштабну агресивну війну проти України, ... поширює хаос і конфронтацію в усіх куточках світу, включно з Африканським континентом", - кажуть у МЗС.

У відомстві висловили жаль, що влада Нігеру прийняла рішення про розірвання дипломатичних відносин з Україною, "не провівши жодних розслідувань інциденту в Малі та не надавши жодних доказів, які б стосувалися причин такого кроку".

В Україні налаштовані й надалі розбудовувати з усіма державами Африки взаємовигідні стосунки на засадах рівності, невтручання у внутрішні справи, поваги до суверенітету й територіальної цілісності країн, додали у МЗС.

Що відомо

У Республіці Малі повстанці-туареги 28 липня вбили й поранили десятки найманців російської приватної військової компанії "Вагнера". Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов зазначив, що малійські повстанці "отримали необхідну інформацію, яка дала змогу провести успішну військову операцію проти російських воєнних злочинців".Також Юсов сказав, що схожі операції відбуватимуться надалі.

Перехідний уряд цієї країни звинуватив Україну в "підтримці міжнародного тероризму" та "порушенні суверенітету Республіки Малі".

У вівторок, 6 серпня, Нігер також заявив, що розриває дипломатичні відносини з Україною, звинувативши Київ у підтримці "терористичних груп". 

Речник уряду Нігеру Амаду Абдраман заявив, що звернеться до Ради Безпеки ООН з проханням обговорити "агресію" України.

Теги:
Україна
МЗС
Африка
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