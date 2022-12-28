Про це мовиться на сайті The Guardian.

Британське видання The Guardian опублікувало добірку найкращих фотографій 2022 року: "У рік війни в Україні, тяжкого становища мігрантів і кліматичної кризи фотографи згадують, як вони зробили 20 видатних знімків". Серед них опинилася фотографія Дмитра Козацького з позивним "Орест", який зробив її під час перебування на Азовсталі.

Автор фото Дмитро Козацький відреагував на публікацію у твіттер:

"О, моя фотографія з Азовсталі увійшла в перелік найкращих фотографій року за версією The Guardian", - написав Орест.

Нагадаємо, 20 травня Дмитро Козацький опублікував прощальні фото із заводу "Азовсталь".

Також він попросив у twiiter надсилати опубліковані ним фото на журналістські премії і фотоконкурси. "Якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі", - написав він.

6 червня мама бійця полку "Азов" Дмитра Козацького Ірина Юрченко розповіла, що з різних куточків світу до неї надходять запити про дозвіл взяти світлини з Азовсталі, які зробив Дмитро, для фотовиставок про війну РФ проти України.

У вересні Орест здобув перші місця на фотовиставці The Light will win в Парижі за серію світлин з Азовсталі.

2 жовтня азовець Дмитро Козацький здобув нагороду фестивалю Kharkiv MeetDocs за фільм "Останній день на Азовсталі"

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