Світлина Ореста з Азовсталі стала однією з фотографій 2022 року за версією The Guardian
Фотографія Дмитра Козацького з позивним "Орест" стала однією з найкращих у 2022 році за даними британського видання The Guardian
Про це мовиться на сайті The Guardian.
Британське видання The Guardian опублікувало добірку найкращих фотографій 2022 року: "У рік війни в Україні, тяжкого становища мігрантів і кліматичної кризи фотографи згадують, як вони зробили 20 видатних знімків". Серед них опинилася фотографія Дмитра Козацького з позивним "Орест", який зробив її під час перебування на Азовсталі.
Автор фото Дмитро Козацький відреагував на публікацію у твіттер:
"О, моя фотографія з Азовсталі увійшла в перелік найкращих фотографій року за версією The Guardian", - написав Орест.
- Нагадаємо, 20 травня Дмитро Козацький опублікував прощальні фото із заводу "Азовсталь".
- Також він попросив у twiiter надсилати опубліковані ним фото на журналістські премії і фотоконкурси. "Якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі", - написав він.
- 6 червня мама бійця полку "Азов" Дмитра Козацького Ірина Юрченко розповіла, що з різних куточків світу до неї надходять запити про дозвіл взяти світлини з Азовсталі, які зробив Дмитро, для фотовиставок про війну РФ проти України.
- У вересні Орест здобув перші місця на фотовиставці The Light will win в Парижі за серію світлин з Азовсталі.
- 2 жовтня азовець Дмитро Козацький здобув нагороду фестивалю Kharkiv MeetDocs за фільм "Останній день на Азовсталі"
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