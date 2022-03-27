"Світло на декілька годин, дощова вода для потреб та постійні обстріли": журналістка про ситуацію в Чернігові
Діна Вонг зауважила, що мінімально в Чернігів гуманітарну допомогу завозять, таким чином хоч щось в місті є, проте цього зовсім не багато
"Сьогодні українські оборонці захопили два російських "Урали" та розбили колону ворожої техніки, серед якої був танк та вантажівки з боєприпасами", – розповіла журналістка в етері Espreso TV.
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Бонг додала, що всередині в місті ситуація дуже важка.
"У нас немає води, світла, немає тепла та подекуди газу. Поступово комунальники намагаються виправити цю ситуацію. Тож світло є в деяких будинках та на декілька годин. Це дає змогу зарядити телефони та подзвонити рідним. Також у райони розвозять воду. Окрім того, люди збирають дощову воду для своїх потреб", – зауважила журналістка.
- Нагадаємо, напередодні на Чернігівщині окупанти вчергове обстріляли житлові квартали та цивільну інфраструктуру
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