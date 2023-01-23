Світло в оселях киян минулого тижня в середньому було по 19 годин на добу, - ДТЕК

Про це ДТЕК повідомив у telegram.

"У робочі дні стабілізаційні відключення світла у Києві тривали в середньому 5 годин 23 хвилини, а у вихідні - 4 години 29 хвилин", - йдеться в повідомленні.

Зокрема у ДТЕК зазначають, що відключення електроенергії у будинках столиці відбувались рівномірно у всіх 3-х групах з різницею у тривалості відключення до 4%. Так само рівномірно електроенергія відключалася і всередині самих груп.

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"Будь ласка, пам’ятайте, що через значні руйнування енергетичної інфраструктури України ситуація залишається складною, але енергетики роблять все можливе, щоб у людей якомога швидше з’являлось світло", - сказано в повідомленні.

Раніше в Укренерго нагадували, що через російську атаку на українську енергосистему 14 січня пошкоджено теплові електростанції, дефіцит потужності в системі все ще суттєвий.

Станом на 22 січня понад 150 міст і сіл в Херсонській області донині не мають енергопостачання, це сталося внаслідок щоденних російських обстрілів.

22 січня повідомлялося, що споживання електроенергії в енергосистемі збільшилося: це сталося через холодну погоду. Проте завдяки вихідним ліміти збільшили, світло вимикатимуть менше.

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