Світло в оселях киян минулого тижня в середньому було по 19 годин на добу, - ДТЕК
Минулого тижня світло у Києві відключали рівномірно і воно було у киян в середньому 19 годин на добу
Про це ДТЕК повідомив у telegram.
"У робочі дні стабілізаційні відключення світла у Києві тривали в середньому 5 годин 23 хвилини, а у вихідні - 4 години 29 хвилин", - йдеться в повідомленні.
Зокрема у ДТЕК зазначають, що відключення електроенергії у будинках столиці відбувались рівномірно у всіх 3-х групах з різницею у тривалості відключення до 4%. Так само рівномірно електроенергія відключалася і всередині самих груп.
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"Будь ласка, пам’ятайте, що через значні руйнування енергетичної інфраструктури України ситуація залишається складною, але енергетики роблять все можливе, щоб у людей якомога швидше з’являлось світло", - сказано в повідомленні.
- Раніше в Укренерго нагадували, що через російську атаку на українську енергосистему 14 січня пошкоджено теплові електростанції, дефіцит потужності в системі все ще суттєвий.
- Станом на 22 січня понад 150 міст і сіл в Херсонській області донині не мають енергопостачання, це сталося внаслідок щоденних російських обстрілів.
- 22 січня повідомлялося, що споживання електроенергії в енергосистемі збільшилося: це сталося через холодну погоду. Проте завдяки вихідним ліміти збільшили, світло вимикатимуть менше.
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