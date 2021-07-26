Світоліна розповіла, під яким прізвищем виступатиме після весілля

Про це повідомляє btu.org.ua.

Світоліна підкреслила, що офіційно не змінюватиме прізвище до закінчення спортивної кар'єри.

"Я не знаю, чому ці ресурси поміняли моє прізвище. Мабуть, вони побачили, що в моїх соцмережах я його поміняла. Але я завжди буду грати під Світоліною, тільки після кар'єри поміняю прізвище для особистого життя. Я досягла багато чого під цим прізвищем і мене знають як Світоліну. У мене тато був би дуже засмучений, якби я поміняла прізвище і грала під прізвищем Гаеля (сміється). Я пишаюся, що я Світоліна, завжди моя тенісна кар'єра буде пов'язана саме з цим прізвищем", - сказала Еліна Світоліна.

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