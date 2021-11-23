Світоліна розповіла, у скільки обійшлось її весілля з Монфісом
Українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла, що її весілля із французом Гаелем Монфісом обійшлось у 25 тис. євро
Про це Світоліна розповіла в етері програми "Світське життя".
"Оскільки ми з Гаелем досить відомі люди, нам готель Four Seasons у Женеві, де ми відзначали всю урочистість, зробив дуже хороші умови, дуже хорошу ціну. Усі разом нам обійшлося близько 25 тис. євро", – розповіла Світоліна.
Цієї осені Еліна Світоліна залишила топ-10 рейтингу WTA вперше з травня 2017 року. Зараз українка займає 15-е місце.
- 16 липня Еліна Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса.
- Нагадаємо, 18 жовтня Світоліна повернулась до ТОП-6 рейтингу WTA.
- 25 жовтня українська тенісистка оголосила про припинення співпраці з тренером Ендрю Беттлс.
- 1 листопада Еліна Світоліна опустилась з 6-ї на 14-ту позицію в рейтингу WTA.
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