Світоліна розповіла, у скільки обійшлось її весілля з Монфісом

Про це Світоліна розповіла в етері програми "Світське життя".



"Оскільки ми з Гаелем досить відомі люди, нам готель Four Seasons у Женеві, де ми відзначали всю урочистість, зробив дуже хороші умови, дуже хорошу ціну. Усі разом нам обійшлося близько 25 тис. євро", – розповіла Світоліна.

Цієї осені Еліна Світоліна залишила топ-10 рейтингу WTA вперше з травня 2017 року. Зараз українка займає 15-е місце.

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