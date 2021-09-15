Світоліна зізналась, коли хоче стати мамою

Про це повідомляє Sport.ua.



Світоліна сказала, що зараз її ціль - вигравати тенісні турніри, а вже після закінчення кар'єри вона буде думати про дітей.



"Я не ставлю якоїсь точки, де б я хотіла закінчити кар'єру. Для мене важливо виграти якомога більше титулів, а там вже як складеться. Звичайно, мені хочеться дітей, але я вважаю, що потрібно в даний момент викладатися на сто відсотків і бути відданою тенісу, - розповіла Еліна Світоліна.

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