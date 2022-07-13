Світовий конгрес українців подає до суду у Канаді, щоб зупинити повернення турбіни для "Північного потоку"
Світовий конгрес українців подає до суду у Канаді через повернення до Німечини відремонтованої турбіни для "Північного потоку-1"
Про це Світовий конгрес українців повідомляє на своєму сайті.
Упродовж останніх кількох днів Світовий конгрес українців разом із Конґресом українців Канади благали уряд Канади скасувати рішення, яке дозволяє Siemens Canada повернути відремонтовані турбіни Півніного потоку-1 до Німеччини. Ми також закликали уряд забезпечити дотримання та посилення усіх санкцій, запроваджених Канадою проти Росії. На сьогоднішній день наші спроби безуспішні, тож ми не мали іншого вибору, окрім як подати позов до суду, – говорять у Конгресі.
У заяві, поданій до Федерального суду Канади зазначено, що рішення про надання дозволу не було обґрунтованим та прозорим. Також вона містить запит на скасуванняцього дозволу.
- Раніше видання Bloomberg повідомило, що Канада поверне Німеччині турбіну для "Північного потоку".
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав рішення Канади щодо турбіни.
- МЗС України розкритикувало рішення Канади про передачу турбіни, назвавши його небезпечним прецедентом.
- США підтримали Канаду у справі передачі турбіни для Північного потоку.
- МЗС України викликало представника офіційної Оттави у зв'язку з передачею Канадою Німеччині турбіни для російсько-німецького газогону "Північний потік".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.83
Купівля 35.83Продаж 36.93
-
EUR
Купівля 35.88Продаж 37.2
- Актуальне
- Важливе