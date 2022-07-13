Світовий конгрес українців подає до суду у Канаді, щоб зупинити повернення турбіни для "Північного потоку"

Про це Світовий конгрес українців повідомляє на своєму сайті.

Упродовж останніх кількох днів Світовий конгрес українців разом із Конґресом українців Канади благали уряд Канади скасувати рішення, яке дозволяє Siemens Canada повернути відремонтовані турбіни Півніного потоку-1 до Німеччини. Ми також закликали уряд забезпечити дотримання та посилення усіх санкцій, запроваджених Канадою проти Росії. На сьогоднішній день наші спроби безуспішні, тож ми не мали іншого вибору, окрім як подати позов до суду, – говорять у Конгресі.

У заяві, поданій до Федерального суду Канади зазначено, що рішення про надання дозволу не було обґрунтованим та прозорим. Також вона містить запит на скасуванняцього дозволу.

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