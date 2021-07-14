Світовий конгрес українців призупинив членство російського представництва

Про це повідомили в пресслужбі Конгресу, посилаючись на рішення Ради директорів UWC від 10 липня.



Голосування провели на прохання організацій-членів конгресу і членів правління з Росії, яким загрожує кримінальна відповідальність за співпрацю з СКУ після підписання президентом Росії Володимиром Путіним 28 червня закону №230.

Згідно з законом, громадянам РФ заборонено брати участь в діяльності організацій, що вважаються "небажаними".

1 липня Путін ухвалив поправки до Кримінального кодексу, згідно з якими росіянам, визнаним причетним до "небажаних" організацій, загрожує до 6 років позбавлення волі.

"Це ще один приклад грубого порушення Росією прав людини і продовження переслідувань української національної меншини, яка є найбільшою національною меншиною Росії. Світовий конгрес українців засуджує російське репресивне законодавство, метою якого є ізоляція та асиміляція українців у Росії", – заявив президент конгресу Павло Грод.

Він також запевнив, що призупинення співпраці зі складовими українськими організаціями у Росії "було дуже складним, але необхідним рішенням", і звинуватив Кремль в культурному геноциді українців у Росії.

Грод закликав міжнародну спільноту засудити такі дії Кремля та вжити конкретних кроків для захисту демократичних цінностей та прав людини.

"Повторюючи радянську практику, Путін закриває свою країну від зовнішнього світу. Він також відправляє мільйони українців, які мешкають у Росії, у примусову ізоляцію. У кращих традиціях сталінізму, за допомогою державної пропаганди він розпалює ненависть до українців. А після того, як Путін дав чітко зрозуміти, що справді вважає українців та росіян «одним народом»Путін ухилився від запитання про зустріч із Зеленським і назвав Медведчука «українським націоналістом», ідентифікувати себе українцем у Росії стало просто небезпечно", - додав президент СКУ.