Свого часу конгрес завадив Рузвельту у боротьбі з Гітлером, тож Трамп представляє цю погану традицію, - екскоординатор Держдепу США Фрід

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Прикро, що світ нині бачить не найкращий бік американського стратегічного мислення. Дональд Трамп представляє школу "Америка понад усе", тобто школу мислення 1930-х років, коли США не мають реального інтересу до європейської безпеки. Це була катастрофічна політика. Не йдеться про політику уряду США, який тоді очолював Франклін Рузвельт, а про настрої Конгресу, які завадили Рузвельту зробити більше у боротьбі з Гітлером. Катастрофою було те, що розпочалась Друга світова війна, і Захід потребував Сталіна для перемоги над Гітлером. Це було катастрофічно для Польщі, для України, для Європи й для Сполучених Штатів", - зауважив екскоординатор Держдепу США.

За його словами, Трамп представляє цю погану традицію.

"Верховний суд штату Колорадо постановив, що Трамп брав участь у повстанні проти США. Він також дійшов висновку, що відповідно до третього розділу 14-ої поправки Трамп не має права стати президентом, а отже, не має права з'являтися у виборчому бюлетені. Це безпрецедентний випадок в американській історії, тому що у США ще ніколи не було президента, який би докладав зусиль для скасування виборів і брав участь у повстанні проти політичної передачі влади. Раніше у нас такого не було. Розділ 14-ої поправки до Конституції зазначає, що жоден представник уряду США, який бере участь у заколоті проти уряду США, не може обіймати жодної посади. Цю поправку було прийнято після Громадянської війни з метою не допустити колишніх конфедератів до роботи в уряді чи в Конгресі США. Колись вона застосовувалася, але до кандидата в президенти - ніколи", - прокоментував Деніел Фрід.



На його думку, аргументи іншої сторони можуть полягати у тому, що Трамп не брав участі в повстанні, що є складною позицією, оскільки ми всі бачили протилежне. Або у тому, що його не було засуджено за підтримку чи очолення повстання, а отже, 14-та поправка застосовуватися не буде.

"Це вже буде юридичне питання, в яке втрутиться Верховний суд США. І я насправді очікую, що вони не підтримають рішення Верховного суду Колорадо, і, ймовірно, так чи інакше визначать, що Трамп має право балотуватися. Дискусії з цього приводу будуть гарячими, але на мою думку, Трамп все ж таки буде кандидатом у президенти. І я кажу це не як прихильник Трампа, я намагаюся дати вам уявлення про те, як можуть розгортатися події. Звісно, я можу помилятися, втім це мій початковий погляд", - резюмував Фрід.