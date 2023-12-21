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Головна Світ Трамп намагається затягнути судовий процес у одній зі справ, відкритих проти нього

Трамп намагається затягнути судовий процес у одній зі справ, відкритих проти нього

21 грудня, 2023 четвер
02:19
Світ Трамп

Кроки адвокатів Трампа можуть затягнути судовий процес та відкласти запланований на березень 2024 року початок судового розгляду його справи

Про це повідомляє Reuters.

Колишній президент США Дональд Трамп у середу, 20 грудня, закликав Верховний суд США відхилити запит федеральних прокурорів про негайний перегляд його заяви про те, що він не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за спробу скасувати свою поразку на виборах 2020 року.

Трамп звернувся до суду у відповідь на надзвичайний запит спеціального прокурора США Джека Сміта, який, у разі задоволення, висунув би політику вимогу щодо кримінального імунітету перед суддями навіть тоді, коли суд нижчої інстанції намагатиметься ухвалити рішення з цього питання.

Експрезидент США попросив суддів відхилити прохання Сміта про те, щоб Верховний суд висловив свою думку до того, як це зробить нижчий апеляційний суд. Це може затягнути судовий процес та відкласти запланований на березень 2024 року початок судового розгляду його справи.

Адвокати Трампа в поданні зазначили, що спецпрокурор закликає суддів обійти звичайний апеляційний процес, включаючи рішення Окружного апеляційного суду округу Колумбія, "і поспішати розв'язувати питання з нерозважливою безоглядністю". Суд повинен відхилити це запрошення у цей час".

  • 19 грудня суд штату Колорадо заборонив експрезиденту США Дональду Трампу висуватись на праймеріз 2024 року.
вибори президента
Дональд Трамп
США
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