Священників Московського патріархату з 1 січня можуть перестати пускати до Успенського собору Києво-Печерської лаври, - митрополит Павло
Намісник Києво-Печерської лаври Української православної церкви Московського патріархату митрополит Павло (Лебідь) заявив, що з 1 січня священнослужителів цієї конфесії можуть позбавити доступу до головних храмів Києво-Печерської лаври
Йдеться про лаврський Успенський собор та Трапезну церкву. Про це митрополит заявив під час служби у неділю, 25 грудня 2022 року. Відповідне відео поширила журналістка Соня Кошкіна.
"Мені стало відомо, це поки що не точні чутки. У нас закінчується договір оренди Трапезного та Успенського соборів. Негласно нам підтвердили, що вже наступної неділі або в суботу нас не пустять у ці храми - ні до одного, ні до іншого", - каже Павло на відео.
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"Не можемо вам сказати, що буде далі", - додав він.
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"Я вам це сьогодні кажу, щоб ті почули, за кого ми голосували", - додав митрополит УПЦ (МП) Павло (Лебідь).
За його словами, він "кілька разів телефонував міністру культури".
"Але він (міністр культури Олександр Ткаченко - ред.) жодного разу не узяв слухавку", - продовжив митрополит Павло.
Завтра, 26 грудня, о 10:00 у нього з цього приводу відбудеться зустріч з директором державного заповідника "Києво-Печерська Лавра".
Виступав митрополит російською мовою.
Довідка
Митрополит Павло (Лебідь) з Путіним та патріархом РПЦ Кирилом
Наразі Києво-Печерська лавра є головним центром діяльності церкви Московського патріархату в Україні.
Серед тих, хто там постійно проживає та служить, є вихідці з РФ.
Один з них, уродженець Брянської області Росії, організував у листопаді виконання церковним хором піснеспіву про "Матушку Русь". Служба безпеки України оголосила цьому чоловіку підозру за ч. 2 ст. 28 ККУ та ч. 1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинене групою осіб).
У Лаврі було проведено обшуки.
Інші головні українські православні лаври - Почаївська (Тернопільщина) та Святогірська (Донеччина) також поки що перебувають під повним контролем УПЦ (МП).
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