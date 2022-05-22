Про це Білецький розповів у інтерв'ю Українській правді.

За його словами було здійснено понад п'ять спроб перекидання провізії та боєприпасів до Маріуполі і всі вони, крім двох останніх, були успішними.

"Спочатку все було добре. А під кінець зрозуміло, що ворог розвивається, дивиться, він розуміє, що в Маріуполь прориваються вертольоти. В цих спробах треба в першу чергу виділити героїзм і максимальний професіоналізм українських льотчиків. Ні в яких "падіннях чорного яструба" ніколи американці не дозволяли собі входити на більш ніж сотню кілометрів в глибоко ешелоновану систему ППО при патрулюванні винищувачів ворога в повітрі. Таких операцій ніколи в історії людства не було", - сказав Білецький.

Він додав, що спецоперація із постачання захисників Маріуполя харчами, ліками та набоями була спланована і проводилася Головним управлінням розвідки Міноборони.

21 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що попри відсутність повітряного коридору до Маріуполя, українські льотчики гвинтокрилами доправляли захисникам заблокованої Азовсталі ліки, харчі, воду та зброю.

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