Таких операцій ніколи в історії людства не було: Білецький розповів подробиці прориву вертольотів до захисників Маріуполя
Перший командир полку "Азов" Андрій Білецький назвав унікальною операцію з постачання захисників Маріуполя за допомогою гвинтокрилів
Про це Білецький розповів у інтерв'ю Українській правді.
За його словами було здійснено понад п'ять спроб перекидання провізії та боєприпасів до Маріуполі і всі вони, крім двох останніх, були успішними.
"Спочатку все було добре. А під кінець зрозуміло, що ворог розвивається, дивиться, він розуміє, що в Маріуполь прориваються вертольоти. В цих спробах треба в першу чергу виділити героїзм і максимальний професіоналізм українських льотчиків. Ні в яких "падіннях чорного яструба" ніколи американці не дозволяли собі входити на більш ніж сотню кілометрів в глибоко ешелоновану систему ППО при патрулюванні винищувачів ворога в повітрі. Таких операцій ніколи в історії людства не було", - сказав Білецький.
Він додав, що спецоперація із постачання захисників Маріуполя харчами, ліками та набоями була спланована і проводилася Головним управлінням розвідки Міноборони.
- 21 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що попри відсутність повітряного коридору до Маріуполя, українські льотчики гвинтокрилами доправляли захисникам заблокованої Азовсталі ліки, харчі, воду та зброю.
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