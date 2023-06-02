Про це Володимир Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні.

"Очевидна жорстка реакція на загибель людей у Києві через зачинене укриття. Є доручення про перевірку захисних споруд у Києві та по всій країні", - заявив лідер.

Також він зазначив, що відповідальними за це є глава МВС Ігор Клименко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

"На жаль, і сьогодні - після всього - кияни знову й знову публікують інформацію про недоступність укриттів. Не просто про зачинені укриття, а про заварені входи в укриття, про відсутність укриттів узагалі в деяких частинах міста. Такий рівень недбалості в місті не перекрити якимись там виправданнями", - сказав Зеленський.

Крім цього, лідер держави повідомив, що на Ставці були обговорені всі деталі стосовно ППО - її подальшого розвитку, постачання та виробництва в Україні необхідних ракет.

"Український повітряний щит має бути забезпечено всім необхідним на постійній основі. Займаємося коаліцією "Патріотів" та коаліцією сучасних винищувачів - щодня активно", - заявив лідер.

Він додав, що максимальну увагу приділили ситуації на передовій.

"Не буду говорити про це детальніше - дії нашої держави, активні дії наших воїнів скажуть те, що потрібно. І окремо провів нараду щодо підготовки нових наших бригад, тих, які від півночі до півдня нашої держави накопичують силу", - зазначив Зеленський.

Переговори з президентом Естонії

Володимир Зеленський повідомив, що найголовнішою темою переговорів була тема безпеки.

"Естонія принципово допомагає нам зброєю, технікою, підтримує наш рух у НАТО, загалом розуміє, наскільки важливо, щоб ми саме зараз і саме на нашій українській землі здобули перемогу над рашизмом. Це важливо для кожного народу, який є сусідом держави-терориста. Впевнений: ми дамо цю безпеку - таку необхідну, ми дамо Україні, всій Європі та вільному світу перемогу над російською агресією", - сказав Зеленський.

На базі "Дії" Україна буде допомагати іншим країнам розвинути державні сервіси

Лідер держави заявив, що на базі української «Дії» буде створено державний застосунок в Естонії.

"Те, що зручно й корисно для мільйонів українців, очевидно буде зручним і корисним для інших народів. І це ще один компонент нашого лідерства, українського лідерства. Ми обговорили з паном Президентом Естонії подальшу співпрацю, зокрема в цифровізації", - додав Зеленський.

"Дія" також допоможе розвинути державні сервіси й в інших країнах, не лише європейських - у Латинській Америці та Африці.

Наради щодо формування політики на перспективу

Володимир Зеленський провів у п'ятницю наради з формування політики на перспективу.

"Провів декілька нарад, тривалих і змістовних, щодо формування нашої політики - комплексної - на перспективу. Що стосується подальшої трансформації держави. Того, що стосується нашої участі в глобальних процесах. Як завжди, готуємо новини та рішення, які дадуть Україні та українцям ще більше міцності", - сказав він у відеозверненні.

Зеленський відзначив українських військових та прикордонників

Також Зеленський відзначив 92-гу окрему механізовану бригаду – усіх воїнів цієї бригади, які "стійко захищають Сватівський напрямок та вдало відбивають ворожі атаки, рухаючись уперед".

На Авдіївському напрямку лідер відзначив 110-ту окрему механізовану бригаду за хоробрість та вміння потужно знищувати окупантів.

"Відзначу прикордонників, які з честю захищають державу на передовій разом з усіма нашими силами оборони та безпеки. Львівський, Донецький, Житомирський прикордонні загони, які б’ються на фронті. Дякую вам!" - сказав Зеленський.

Також він подякував бійцям Чернігівського прикордонного загону, які активно протидіють "Шахедам".

Президент повідомив, що підписав укази про відзначення захисників державними нагородами 263 військовослужбовців ЗСУ.