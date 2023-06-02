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Такий рівень недбалості в місті не перекрити якимись там виправданнями, - Зеленський про укриття в Києві

2 червня, 2023 п'ятниця
20:49
Війна з Росією Володимир Зеленський

Володимир Зеленський розповів про засідання Ставки, де обговорювали нагальні безпекові питання. У Києві деякі укриття досі не доступні для населення, а в деяких районах їх немає взагалі

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні.

"Очевидна жорстка реакція на загибель людей у Києві через зачинене укриття. Є доручення про перевірку захисних споруд у Києві та по всій країні", - заявив лідер.

Також він зазначив, що відповідальними за це є глава МВС Ігор Клименко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

"На жаль, і сьогодні - після всього - кияни знову й знову публікують інформацію про недоступність укриттів. Не просто про зачинені укриття, а про заварені входи в укриття, про відсутність укриттів узагалі в деяких частинах міста. Такий рівень недбалості в місті не перекрити якимись там виправданнями", - сказав Зеленський.

Крім цього, лідер держави повідомив, що на Ставці були обговорені всі деталі стосовно ППО - її подальшого розвитку, постачання та виробництва в Україні необхідних ракет.

"Український повітряний щит має бути забезпечено всім необхідним на постійній основі. Займаємося коаліцією "Патріотів" та коаліцією сучасних винищувачів - щодня активно", - заявив лідер.

Він додав, що максимальну увагу приділили ситуації на передовій.

"Не буду говорити про це детальніше - дії нашої держави, активні дії наших воїнів скажуть те, що потрібно. І окремо провів нараду щодо підготовки нових наших бригад, тих, які від півночі до півдня нашої держави накопичують силу", - зазначив Зеленський.

Переговори з президентом Естонії

Володимир Зеленський повідомив, що найголовнішою темою переговорів була тема безпеки. 

"Естонія принципово допомагає нам зброєю, технікою, підтримує наш рух у НАТО, загалом розуміє, наскільки важливо, щоб ми саме зараз і саме на нашій українській землі здобули перемогу над рашизмом. Це важливо для кожного народу, який є сусідом держави-терориста. Впевнений: ми дамо цю безпеку - таку необхідну, ми дамо Україні, всій Європі та вільному світу перемогу над російською агресією", - сказав Зеленський.

На базі "Дії" Україна буде допомагати іншим країнам розвинути державні сервіси

Лідер держави заявив, що на базі української «Дії» буде створено державний застосунок в Естонії. 

"Те, що зручно й корисно для мільйонів українців, очевидно буде зручним і корисним для інших народів. І це ще один компонент нашого лідерства, українського лідерства. Ми обговорили з паном Президентом Естонії подальшу співпрацю, зокрема в цифровізації", - додав Зеленський.

"Дія" також допоможе розвинути державні сервіси й в інших країнах, не лише європейських - у Латинській Америці та Африці.

Наради щодо формування політики на перспективу

Володимир Зеленський провів у п'ятницю наради з формування політики на перспективу.

"Провів декілька нарад, тривалих і змістовних, щодо формування нашої політики - комплексної - на перспективу. Що стосується подальшої трансформації держави. Того, що стосується нашої участі в глобальних процесах. Як завжди, готуємо новини та рішення, які дадуть Україні та українцям ще більше міцності", - сказав він у відеозверненні.

Зеленський відзначив українських військових та прикордонників 

Також Зеленський відзначив 92-гу окрему механізовану бригаду – усіх воїнів цієї бригади, які "стійко захищають Сватівський напрямок та вдало відбивають ворожі атаки, рухаючись уперед".

На Авдіївському напрямку лідер відзначив 110-ту окрему механізовану бригаду за хоробрість та вміння потужно знищувати окупантів.

"Відзначу прикордонників, які з честю захищають державу на передовій разом з усіма нашими силами оборони та безпеки. Львівський, Донецький, Житомирський прикордонні загони, які б’ються на фронті. Дякую вам!" - сказав Зеленський.

Також він подякував бійцям Чернігівського прикордонного загону, які активно протидіють "Шахедам".

Президент повідомив, що підписав укази про відзначення захисників державними нагородами 263 військовослужбовців ЗСУ.

Україна
Естонія
Володимир Зеленський
ЗСУ
бомбосховище
Військові новини
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