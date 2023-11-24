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Тако: рецепт традиційної мексиканської страви

24 листопада, 2023 п'ятниця
18:15
рецепти Тако

Якщо ви не знаєте як приготувати тако в домашніх умовах, щоб страва вийшла справді смачною, тоді наш рецепт допоможе вам легко впоратись з цим завданням

"Тако" - це традиційна мексиканська страва, що складається з тортильї (зазвичай кукурудзяної або пшеничної), яку заповнюють різними начинками. Тако може відрізнятись видами начинки, від більш класичних, до цікавих та оригінальних варіантів. Головним інгредієнтом може виступати мариноване м'ясо (часто яловичина або свинина), морепродукти, овочі з додаванням сиру та соусу.

Тако - класичний рецепт

рецепт приготування Тако

Інгредієнти:

Для тортильї (коржиків):

  • вершкове масло – 25 г
  • Борошно пшеничне – 160 г
  • сіль – дрібка
  • вода кип’ячена – 85-100 мл

Для начинки:

  • червона квасоля консервована – 220 г
  • яловичий фарш – 200 г
  • авокадо – 2 шт. (середнього розміру)
  • ріпчаста цибуля – 100 г
  • томати у власному соку – 150 г
  • томати – 150 г
  • сир твердий – 50 г
  • рослинна олія – 2-3 ст. л.
  • часник – 1 зубчик
  • гострий соус, сік лимона, перець та сіль (за смаком)

Покроковий рецепт тако в домашніх умовах:

  1. Приготуємо коржики (однак ви можете використовувати вже готові коржі з магазину). У ємність з розм’якшеним вершковим маслом додаємо борошно та сіль. Перетираємо інгредієнти руками до утворення суміші з крихт.
  2. Воду в чашці розігріваємо до температури приблизно 60 градусів. Додаємо її до масляно-борошняної суміші потроху, вам може знадобитися менше води, оскільки це залежить від сорту та виробника борошна. Замішуємо тісто, воно має бути еластичним та однорідним, може злегка прилипати до рук.
  3. Ділимо тісто на 6 однакових шматків, накриваємо рушником та залишаємо на 15 хвилин.
  4. Присипаємо стіл та качалку для тіста борошном, починаємо по одному розкочувати шматочки. Для того, щоб тісто стало гарної круглої форми, накриваємо плоскі шматки тіста звичайною тарілкою та вирізаємо за допомогою ножа. Так робимо з усіма шматками, а для того, щоб вони не підсихали, накриваємо рушником.
  5. Смажимо коржики на сковороді на середньому вогні без додавання олії. Щойно на тісті з’являються пухирці, одразу перевертаємо коржик на інший бік та смажимо ще близько 20 секунд.
  6. Для того, щоб тортильї можна було "начинити", їм потрібно надати правильну форму. Для цього на решітку від духовки, ніби протягуємо коржі через дві ланки. Це можна порівняти з тим, як виглядають рушники на сушарці. Запікаємо в духовці 5-7 хвилин при температурі 180 градусів.
  7. Готуємо начинку. Ставимо сковорідку з олією на вогонь та підсмажуємо 15-20 хвилин яловичий фарш з сіллю. Додаємо томати у власному соку, гострий соус, квасолю та натертий часник – все тушкуємо ще хвилин п’ять та вимикаємо.
  8. Миємо інші овочі. Виймаємо м'якуш з авокадо та нарізаємо кубиком. Помідори теж ріжемо кубиком, а цибулю дуже дрібно. Всі ці інгредієнти, що є основою сальси перемішуємо, додаємо сіль, перець та збризкуємо соком лимона.
  9. Натираємо сир на крупній терці.
  10. Начиняємо тортильї. У кожен коржик викладаємо м’ясну начинку, потім сир та сальсу і можна куштувати. Готово!

Фото: Freepik

Швидкий рецепт тако в домашніх умовах

Інгредієнти:

  • тортилья -  3 шт.
  • куряча грудка – 1 шт.
  • кукурудза консервована – 50 г
  • пекінська капуста – 100 г
  • сир – 100 г
  • помідор – 1 шт.
  • цибуля зелена, аджика (за смаком)
  • сіль та спеції (за смаком)
  • рослинна олія – 2-3 ст. л.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Куряче філе промиваємо та ріжемо кубиком.
  2. Ставимо сковорідку з олією на вогонь. Смажимо філе до готовності, додаємо спеції та сіль.
  3. Миємо та ріжемо капусту, помідори та цибулю. А сир натираємо на крупній терці.
  4. Готові тортильї просушуємо в духовці, як в минулому рецепті "Крок №6".
  5. Для того, щоб було зручно, начинку можна змішати в окремій ємності: капусту, м'ясо, кукурудзу, помідори, цибулю та сир.
  6. Викладаємо начинку в коржики та додаємо аджику.

Смачного!

Фото: Freepik


 
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