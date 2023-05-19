"Тактика не змінилася": у Повітряних силах перелічили основні цілі ракетних обстрілів РФ по Україні
РФ не змінювала тактику ракетних обстрілів. Цілями окупантів і надалі залишаються військові та інфраструктурі об'єкти, техніка та оборонні підприємства
Про це речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат сказав у коментарі РБК-Україна.
"Хибно говорити про те, що ворог змінив тактику ракетних атак. Можна говорити про зміну вектору атак, інтенсивності, характеру цілей", - сказав він.
За його словами, тактика росіян та сама – використовувати різні типи ураження, аби роззосереджувати увагу ППО.
"Зараз у росіян є визначені цілі, у кожної свій пріоритет - це наші військові об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури, важливі стратегічні об’єкти, оборонні підприємства, склади, скупчення військ і особливо західна техніка і боєприпаси", - сказав речник командування Повітряних сил.
- У ніч на 19 травня росіяни атакували Львівщину, Київщину та Кривий Ріг. ППО знищила три ракети та 16 ударних дронів.
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