Про це заявив на брифінгу у Вашингтоні координатор Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Путін продовжує знаходити нові жорстокі способи вбивати українців та намагається фактично знищити українські міста, стерти Україну з карти світу як незалежну суверенну державу", - наголосив представник Білого дому.

Джон Кірбі підкреслив іронію факту, що напередодні повітряних атак по Україні лідери Китаю та РФ заявляли про необхідність зберігати суверенітет і дотримуватися Статуту ООН, а також шукати "мирні рішення" та припинити бойові дії.

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"Тож, він (Путін - ред.) точно не змінив своєї тактики після цієї "високої" риторики про мир і припинення бойових дій", - зазначив представник Білого дому.