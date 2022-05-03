Тайвань скерує $150 тис. для українських дітей-біженців у Словаччині

Про це пише focustaiwan.tw.



Гроші скерують на створення дитячого садка для дітей, які виїхали з України до сусідньої Словаччини через повномасштабне вторгнення Росії. За даними Верховного комісара ООН у справах біженців, Словаччина прихистила майже 400 000 українських біженців.



Окрім цих грошей, представник Тайваню в Словаччині розповів про плани перерахувати додаткові 60 000 доларів для українського міста Одеса, його нещодавно обстріляли російські військовослужбовці.



Виступаючи на церемонії вручення пожертв, Лі сказав, що тайванці, які тривалий час стикалися з загрозою з боку тоталітарного режиму, мають велику симпатію до народу України та готові разом із демократіями світу допомогти йому.



19 квітня Лі від імені тайванської влади пожертвував 250 000 доларів для столиці Словаччини, на підтримку українських біженців. У березні Тайвань відправив до Словаччини дві партії гуманітарної допомоги. Це 1,5 мільйона доларів готівкою та 216 тонн товарів, таких як спальні мішки та дитячі суміші для передачі в Україну.

Перша леді США Джилл Байден відвідає українських біженців, а також американських військовослужбовців та вчителів-волонтерів, під час свого гуманітарного візиту до Румунії та Словаччини.

Станом на 22 квітня, понад 66 тисяч українських біженців отримали тимчасовий захист у Словаччині.

26 березня Словаччина прийняла закон для допомоги українським біженцям.