Тайвань ввів контроль над експортом технологій до Білорусі через війну в Україні, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.



Список експортного контролю включає обладнання для виробництва напівпровідників - галузь, де Тайвань є світовим лідером, а також лазери та навігаційні системи. Запровадження контролю має запобігти використанню технологій у військових цілях.



У Reuters зазначають, що цей крок є значною мірою символічним, враховуючи мінімальний рівень прямої торгівлі Тайваню з Білоруссю чи Росією. Однак війна в Україні викликала широку громадську симпатію до українців із боку тайванців.

Нагадаємо, Тайвань скерує $150 тис. для українських дітей-біженців у Словаччині.

Тайвань вивчає український досвід боротьби з північним навіженим сусідом. Країна стежить за використанням Росією високоточних ракет, а також за тактично продуманим опором України уважно стежать в колах безпеки на Тайвані, чиї сили поступаються китайськими.

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