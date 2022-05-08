Тайвань ввів контроль над експортом технологій до Білорусі через війну в Україні, - Reuters
Уряд Тайваню запровадив контроль над експортом технологій до Білорусі, заявивши, що Мінськ був безпосередньо причетний до вторгнення Росії в Україну
Про це повідомляє Reuters.
Список експортного контролю включає обладнання для виробництва напівпровідників - галузь, де Тайвань є світовим лідером, а також лазери та навігаційні системи. Запровадження контролю має запобігти використанню технологій у військових цілях.
У Reuters зазначають, що цей крок є значною мірою символічним, враховуючи мінімальний рівень прямої торгівлі Тайваню з Білоруссю чи Росією. Однак війна в Україні викликала широку громадську симпатію до українців із боку тайванців.
- Нагадаємо, Тайвань скерує $150 тис. для українських дітей-біженців у Словаччині.
- Тайвань вивчає український досвід боротьби з північним навіженим сусідом. Країна стежить за використанням Росією високоточних ракет, а також за тактично продуманим опором України уважно стежать в колах безпеки на Тайвані, чиї сили поступаються китайськими.
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